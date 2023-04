Matthew Perry va retirer de son autobiographie ses moqueries sur Keanu Reeves

L'acteur de Friends Matthew Perry s'est, ce week-end, engagé à supprimer ses commentaires controversés sur Keanu Reeves dans les futures éditions de ses mémoires.

«J'ai dit une chose stupide», a concédé Matthew Perry. L’acteur de «Friends» regrette de s’être moqué de l’acteur Keanu Reeves dans «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing», son autobiographie dans laquelle il évoque son combat contre l’alcool et la drogue.

Il a décidé que les prochaines éditions du livre ne comporteraient plus les passages en question. Il a en outre de nouveau présenté ses excuses pour y avoir demandé pourquoi Keanu Reeves «était toujours parmi nous», alors que des acteurs «talentueux» et des «penseurs originaux» comme River Phoenix et Chris Farley étaient eux décédés.

Lors de son passage dans un festival littéraire organisé par le L.A. Times ce 22 avril, dont Variety notamment rapporte quelques extraits, l’interprète de Chandler dans «Friends» a également révélé qu'il ne s'était pas encore personnellement excusé auprès de Reeves, mais qu'il prévoyait de le faire. «Si je tombe sur le gars, je m'excuserais. C'était juste stupide», a-t-il déclaré.

En octobre, Matthew Perry avait déjà dit qu’il n’aurait pas dû s’en prendre à l’acteur de «John Wick» : «Je suis en fait un grand fan de Keanu. J'ai juste choisi un nom au hasard, mon erreur. Je m'excuse. J'aurais dû utiliser mon propre nom à la place.»