«Vous pouvez deviner quelles étaient mes addictions en fonction de ma corpulence» : Matthew Perry (Friends) fait de nouvelles révélations

En promotion pour son livre autobiographique «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing», dans lequel il revient notamment sur ses multiples addictions qui ont bien failli le tuer, l’acteur Matthew Perry, alias Chandler dans Friends, a déclaré que son évolution physique dans la série trahissait ses problèmes de drogues.

Les changements spectaculaires de son apparence chaque année reflétaient son état de sobriété. Dans un extrait de son autobiographie «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing» obtenu par le site Page Six, l'acteur Matthew Perry a expliqué comment sa dépendance aux opioïdes et à l'alcool avaient modifié son apparence à l'écran, à tel point qu’il est aisé de deviner sa consommation de drogue en fonction de son poids et de la longueur de sa barbe.



«Quand je suis plus gros, c'est de l'alcool. Quand je suis maigre, ce sont des pilules... Quand j'ai une barbiche, c'est beaucoup de pilules», a-t-il écrit.

«Mais il y a eu des années où j'étais sobre pendant cette période. La saison 9 a été l'année où j'ai été sobre tout du long. Et devinez quelle saison j'ai été nominé pour le meilleur acteur ? Je me suis dit : 'Ça devrait me dire quelque chose‘», a déclaré à People celui qui a été en cure de désintoxication 15 fois au fil des ans et a en tout dû subir 14 interventions chirurgicales à l'estomac. «Cela fait beaucoup de rappels pour rester sobre», a-t-il ajouté, conscient d'être passé très près de la mort.

A deux doigts d'y rester

Dans ses mémoires, l’acteur de 53 ans déclare qu’il a failli mourir à 49 ans. Après avoir déjà souffert de multiples perforations gastro-intestinales à cause de sa surconsommation d'opioïdes, son côlon a cette année-là littéralement éclaté. Il a passé deux semaines dans le coma et cinq mois à l'hôpital, et a dû avoir recours à un sac de colostomie pendant neuf mois. «Les médecins avaient dit à ma famille que j'avais 2% de chances de vivre», se souvient-il.

Lorsque Matthew Perry a été choisi pour jouer dans Friends à 24 ans, il venait de commencer à devenir dépendant à l’alcool. «Je pouvais le gérer, en quelque sorte. Mais à l'âge de 34 ans, j'étais vraiment tombé dans beaucoup de problèmes», a-t-il confié.

En 1997, Matthew Perry avait eu un accident de jet-ski et s'était vu prescrire du Vicodin, un analgésique puissant et addictif qui le plongera - comme des millions d'Américains - dans un état destructeur de dépendance. Les années qui ont suivi, il a continué à s'enfoncer dans la drogue et l'alcool car, dit-il, il souffrait énormément de la pression médiatique liée à l'immense succès de la série. Il a ainsi confié qu'alors que Friends avait fait de lui un homme riche et une véritable star, il prenait 55 analgésiques par jour et ne pesait plus que 58 kilos.

Pour le dissuader de ne pas replonger, son médecin lui a dit : «la prochaine fois que vous pensez à prendre de l’Oxycontin (un autre antidouleur à base d'opiacés), pensez simplement au fait d'avoir un sac de colostomie pour le reste de votre vie». A l'écoute de ces paroles, «une petite fenêtre s'est ouverte, dit Matthew Perry, et j'ai rampé à travers et je ne veux plus d'Oxycontin», déclare-t-il, plus déterminé que jamais à rester sobre mais aussi aider ceux qui en auraient besoin à lutter contre la dépendance.