Couronnement de Charles III : qui sont les 50 invités qui participeront aux services honorifiques et quels seront leurs rôles ?

Au début du mois d'avril, le palais de Buckingham a révélé de nombreux détails concernant le déroulement du couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla, en dévoilant en particulier les identités des 50 personnes qui auront un rôle à jouer durant la cérémonie dans l’abbaye de Westminster.

Le 6 mai 2023, le monde entier aura les yeux rivés sur l’abbaye de Westminster, où le roi Charles III et la reine Camilla seront couronnés devant 2000 invités et sûrement quelque dizaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. L’occasion pour tous de découvrir des rituels rares, auxquels se prêteront activement cinquante personnes triées sur le volet.

Elles auront pour principale mission de porter les regalia dans la procession et de les présenter à Leurs Majestés. «Ceux qui assument ces rôles historiques dans le Service ont été choisis pour reconnaître, remercier et représenter la Nation en raison de leur service important, et comprennent des représentants des Ordres de Chevalerie, de l'armée et de la vie publique au sens large», explique Buckingham dans son communiqué.

Les processions

Les premières processions dans l'abbaye de Westminster seront composées de chefs religieux et de représentants religieux suivis peu de temps après par des représentants des royaumes de Sa Majesté, est-il indiqué. Les drapeaux de chaque royaume seront portés par des représentants nationaux accompagnés des gouverneurs généraux et des premiers ministres. L'adjudant Elliott Tyson-Lee portera le drapeau du Royaume-Uni devant le Premier ministre Rishi Sunak et Mme Akshata Murty, est-il annoncé.

La procession du roi et de la reine sera ensuite dirigée par le marquis d'Anglesey, le duc de Westminster, le comte de Caledon et le comte de Dundee ainsi que Francis Dymoke, qui portera l’étendard du Royaume-Uni au titre de champion du roi, détenu par la famille Dymoke depuis le Moyen Âge. «Le champion du roi montait auparavant à cheval dans le banquet du couronnement et défiait tous ceux qui doutaient du droit du roi ou de la reine au trône», est-il expliqué par Buckingham, qui précise que désormais il se contentera de porter un étendard.

Participera également à la procession l'amiral Sir Tony Radakin, chef d'état-major de la Défense, agissant en tant que Lord High Constable of England, un poste occupé pour la journée uniquement. Traditionnellement, le Lord High Constable est un grand officier d'État et a toujours été lié à l'armée. Il participera au côté du comte maréchal, duc de Norfolk.

Le comte d'Erroll agira en tant que Lord High Constable of Scotland. Semblable à celui de Lord High Constable of England, ce rôle a toujours été lié à l'armée et au comté d'Erroll, souligne Buckingham. Le comte de Crawford et Balcarres agira quant à lui en tant qu'adjoint du grand intendant d'Écosse, Son Altesse Royale le prince de Galles.

Les insignes portées à l'autel

La Baronne Helena Kennedy of The Shaws, portera le bâton de la reine consort jusqu'à l'autel. Fait d’ivoire, il utilise le symbole de la colombe et représente l’équité et la miséricorde.

Le Général Sir Patrick Sanders, portera le sceptre de la reine consort. Incrusté de cristaux de roche, il fut fabriqué par Robert Vyner pour Marie de Modène, lors du couronnement de son époux Jacques II, en 1685.

Le duc de Wellington, portera la couronne de la reine Mary.

Le Rt Hon. Lord Chartres, portera l'anneau de la reine consort. Il s’agit d’un gros rubis sur une monture en or. Il avait été fabriqué pour le couronnement du roi Guillaume IV et de la reine Adélaïde en 1831. La reine Alexandra (épouse du roi Édouard VII), la reine Mary (épouse du roi George V), et la reine Elizabeth (épouse de George VI), l’ont également portée.

Le général Sir Gordon Messenger portera la couronne de Saint-Édouard en tant que Lord High Steward of England.

La Baronne Elizabeth Manningham-Buller LG, portera le bâton de St Edward.

Le duc de Buccleuch et Queensberry KT, le sceptre avec croix. Composé d’un bâton en or et surmonté d’un cœur en émail dans lequel est incrusté le diamant Cullinan (le deuxième plus gros au monde), il représente le pouvoir temporel du souverain et sa bonne gouvernance.

La Baronne Floella Benjamin OM, sera chargée du sceptre avec la colombe, également appelé «Bâton de l’Équité et de la Miséricorde».

Dame Elizabeth Anionwu OM, portera l'Orbe, cette sphère surmontée d’une croix qui représente le pouvoir spirituel du souverain.

Le brigadier Andrew Jackson, portera l'anneau du souverain. Composé d’un saphir avec une croix formée par des rubis, le tout serti de diamant, cet anneau est le «symbole de la dignité royale».

Maître Amy Taylor, se chargera quant à elle de l'épée d'offrande. Elle sera la première femme à porter l'épée d'offrande dans l'abbaye. Elle a été choisie pour représenter les hommes et les femmes de la Royal Navy, en hommage à la carrière militaire de Charles III. Elle a déclaré : «Ayant servi la majeure partie de ma carrière en tant qu'ingénieure aéronautique au sein du 845 Naval Air Squadron du RNAS Yeovilton, où Sa Majesté s'est initialement formée et a servi comme pilote, je suis profondément honorée de jouer mon rôle dans cet événement historique. Issue d'une famille d'agriculteurs, Sa Majesté a toujours été un si grand défenseur de notre communauté et quelqu'un que j’admire depuis l’enfance.»

Les éperons qui symbolisent la chevalerie et dont l’utilisation pour le couronnement remonte à celui de Richard Cœur de Lion en 1189, seront portés par Lord Hastings et le comte de Loudoun.

Le Président du Conseil, Penny Mordaunt, portera l'épée d'État.

L'Air Chief Marshal the Lord Peach, portera l'épée de la miséricorde. Appelée aussi Curtana, la pointe émoussée de cette arme rappelle la miséricorde du souverain.

Le Général Lord Richards of Herstmonceux, portera l'épée de la justice spirituelle, qui symbolise le rôle du monarque en tant que défenseur de la foi.

Le général Lord Houghton de Richmond, s'occupera de l'épée de la justice temporelle, qui symbolise le rôle du monarque en tant que chef des forces armées.

Le général Sir Gordon Messenger, le Lord High Steward d'Angleterre (également un poste occupé pour la journée uniquement) sera le plus haut officier d'État pour le couronnement. Il sera chargé de porter la couronne de Saint-Édouard dans l'abbaye, l'élément le plus important des regalia.

«C'est un immense et unique honneur d'être nommé Lord High Steward pour le couronnement de Sa Majesté, a déclaré le général Sir Gordon Messenger, selon les propos du communiqué de Buckingham. Jouer un rôle clé dans une occasion aussi importante et historique est une source de grande fierté pour moi, ma famille, les Royal Marines et la communauté de la Tour de Londres».

Présentation des regalia à sa majesté le roi

Lord Carrington, Lord Great Chamberlain : présentation des éperons.

Le Seigneur Syed Kamall : présentation des armilles, ces bracelets en or et émail datant de l'époque chevaleresque, qui symbolisent la force militaire.

La Baronne Gillian Merron : présentation de la robe royale.

Mgr John McDowell, archevêque d'Armagh de l'Église d'Irlande, présentation de l'Orbe.

Lord Narendra Patel KT, présentation de l'anneau.

Lord Indarjit Singh de Wimbledon, présentation du gant du couronnement.

Le révérend Mark Strange, évêque de Moray, Ross et Caithness, présentation du sceptre avec croix.

Mgr Andrew John, archevêque de Galles, présentation du sceptre avec colombe.

L'archevêque de Cantorbéry, exécution du couronnement avec la couronne de Saint-Édouard, que Charles III devrait ensuite porter chaque année lors de la cérémonie d’ouverture du parlement.

Présentation des Regalia à Sa Majesté la reine consort

Le Rt. Reverend Rose Hudson-Wilkin CD, l'évêque de Dourvres, seront chargés de la présentation du bâton de la reine consort.

Le Rt. hon. Lord Chartres, présenteront le sceptre de la reine consort avec croix.

Le Brigadier Andrew Jackson, le gardien de la Jewel House à HM Tower of London, se chargera de la présentation de l'anneau de la reine consort. Enfin l'archevêque de Cantorbéry, sera chargé du couronnement avec la couronne de la reine Mary.