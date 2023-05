«The Walking Dead : Dead City» : Negan et Maggie ne sont pas ravis de se retrouver dans un nouveau teaser

C’est le 18 juin prochain que le spin-off «The Walking Dead : Dead City» sera lancé sur la plate-forme américaine de streaming AMC+. Un nouveau teaser publié permet de découvrir les premières tensions entre Negan et Maggie.

Des retrouvailles sous tension. Jeffrey Dean Morgan et Lauren Cohan qui incarnent respectivement, Negan et Maggie ne semblent pas particulièrement enjoués de se retrouver dans le nouveau teaser du spin-off «The Walking Dead : Dead City» dévoilé par la plate-forme de streaming américaine AMC+ sur laquelle la série sera lancée le 18 juin prochain. En France, c’est sur OCS – disponible via myCANAL – qu’il sera possible de la regarder.

L’action se déroule après les événements de «The Walking Dead», au moment où Maggie s’engage dans une mission pour sauver son fils qui a été kidnappé. C’est Negan, l’homme qui a tué le père de l’enfant dans la saison 7 de la série originale, qui se retrouve à l’accompagner à Manhattan, à New York, pour délivrer l’enfant.