Foundation, saison 2 : un nouveau teaser époustouflant annonce la chute de l'Empire

Apple TV+ vient de publier un nouveau teaser à couper le souffle de la saison 2 de «Foundation», la série de science-fiction adaptée de la série de romans d’Isaac Asimov. Avec Lee Pace et Jared Harris dans les rôles principaux.

La fin de l’Empire est programmée pour l’été. Apple TV+, désormais disponible en France sans surcoût pour tous les abonnés CANAL+, vient de dévoiler un nouveau teaser très alléchant de la saison 2 de «Foundation», l’adaptation en série télévisée de la saga littéraire d’Isaac Asimov, qui revient près de deux ans après le lancement de sa première saison. Son premier épisode est prévu le 14 juillet prochain.

L’histoire se déroule 22.000 ans dans le futur, dans un monde où les humains ont depuis longtemps abandonné la Terre et vivent désormais sur des millions de planètes réparties dans l’Univers. Alors que l’empereur Cleon (Lee Pace) règne sur cet empire galactique, le docteur Hari Seldon (Jared Harris), spécialiste en psycho-histoire - une science capable d’anticiper les grandes crises - prédit la chute sanglante de la civilisation humaine et se lance dans un long périple avec le projet de sauver la civilisation des ténèbres.

La saison 2 reprendra plus d’un siècle après les événements de la première. Et continuera de suivre les événements qui doivent conduire à la chute de l’Empire galactique, au moment où Cleon et ses clones doivent faire face à une reine vengeresse. «Hari, Gaal et Salvor découvrent une colonie de Mentalics dotés de pouvoir psychique surnaturel qui menace d’altérer la psychohistoire dans son ensemble», précise la description de ce second chapitre.