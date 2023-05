Eurovision 2023 : découvrez le palmarès complet

Ils étaient vingt-six à se disputer la première place ce samedi à Liverpool, pour le concours de l'Eurovision 2023. A l'issue de la grande finale, c'est la Suède, avec la chanteuse Loreen, qui a décroché le titre. La France, représentée par La Zarra, a terminé en 16e position, avec 104 points. Voici le palmarès complet.

1 Suède, Loreen - Tattoo : 583 points

2 Finlande, Käärijä - Cha Cha Cha : 526 points

3 Israël, Noa Kirel - Unicorn : 362 points

4 Italie, Marco Mengoni - Due Vite : 350 points

5 Norvège, Alessandra - Queen of Kings : 268 points

6 Ukraine, TVORCHI - Heart of Steel : 243 points

7 Belgique, Gustaph - Because Of You : 182 points

8 Estonie, Alika - Bridges : 168 points

9 Australie, Voyager - Promise : 151 points

10 Tchéquie, Vesna - My Sister's Crown : 129 points

11 Lituanie, Monika Linkytė - Stay : 127 points

12 Chypre, Andrew Lambrou - Break A Broken Heart : 126 points

13 Croatie, Let 3 - Mama ŠČ! : 123 points

14 Armenie, Brunette - Future Lover : 122 points

15 Autriche, Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar? : 120 points

16 France, La Zarra - Évidemment : 104 points

17 Espagne, Blanca Paloma - Eaea : 100 points

18 Moldavie, Pasha Parfeni - Soarele şi Luna : 96 points

19 Pologne, Blanka - Solo : 93 points

20 Suisse, Remo Forrer - Watergun : 92 points

21 Slovénie, Joker Out - Carpe Diem : points : 78 points

22 Albanie, Albina & Familja Kelmendi - Duje : 76 points

23 Portugal, Mimicat - Ai Coração : 59 points

24 Serbie, Luke Black - Samo Mi Se Spava : 30 points

25 Royaume-Uni, Mae Muller - I Wrote A Song : 24 points

26 Allemagne, Lord of the Lost - Blood & Glitter : 18 points