Barbie : Eva Mendes fan de son mari Ryan Gosling dans le rôle de Ken

En couple avec Ryan Gosling depuis 2011, Eva Mendes est sa première fan. L'actrice l’a fait savoir sur les réseaux, s'affichant dans un t-shirt mettant en scène son compagnon dans le rôle de Ken, alors que le film «Barbie» sortira le 19 juillet prochain.

Habituellement très discrète sur sa vie privée, Eva Mendes est sortie de sa réserve pour partager sur Instagram un véritable cliché de fan. L'actrice de 49 ans y pose dans un t-shirt à l'effigie de son compagnon Ryan Gosling, dans le costume de Ken, cheveux blonds peroxydés, abdos saillants, bronzage impeccable et veste en jean.

Alors que le long métrage de Greta Gerwig «Barbie» sortira cet été, avec Margot Robbie dans le rôle de la célèbre poupée, Eva Mendes, qui partage la vie de l'acteur depuis 12 ans, est visiblement sous le charme. «J'ai cette vraie Kenergy», a posté l'actrice en commentaire.

Dévoilée début avril, la bande-annonce promet un long métrage plein d'humour, de kitsch mais aussi de féminisme.

Reste à savoir en revanche, si Eva Mendes accompagnera Ryan Gosling lors de la première du film. Le couple, parents de deux filles, n'apparaît quasiment jamais ensemble. Le seul tapis rouge qu'ils ont partagé remonte à 2012, alors que les deux acteurs avaient travaillé sur le film «The Place Beyond the Pines», rapporte Page six.