«Delete me : Watch me» : la série norvégienne à ne pas manquer dès le 4 juin sur Canal+

Après une première saison centrée sur le cyberharcèlement et le revenge-porn, la série norvégienne «Delete me : Watch me» revient sur Canal+ le 4 juin prochain, avec une saison 2 traitant du viol et de son flot de suspicions.

La force destructrice des réseaux. Jeune influenceuse aspirant à devenir célèbre, Sanna semble prête à tout pour parvenir à atteindre son rêve d’une vie luxueuse et sans effort. C’est avec l’aide de son petit ami, Lucas, un artiste en devenir, qu’elle pratique le catfishing sur Hornyfans, un site spécialisé dans les contenus érotiques. Mais après un rendez-vous avec un admirateur, Sanna affirme avoir été victime d’un viol. L’homme qu’elle accuse nie en bloc.

Déclinée en 6 épisodes, la saison 2 de la série norvégienne «Delete me : Watch me» se penche sur l’histoire de viol d’une influenceuse, sur l’attrait de la célébrité, et le poids du mensonge à l’heure de l’omniprésence des réseaux sociaux. La fiction écrite et réalisée par Marie Kristiansen se révèle addictive de bout en bout. La série sera à découvrir à partir du 4 juin sur CANAL+, et sera disponible dans la foulée sur la plate-forme de streaming myCANAL.