Harry et Meghan impliqués dans une «dangereuse» course-poursuite à New York : que s’est-il vraiment passé ?

Le prince Harry, Meghan et la mère de cette dernière ont été poursuivis mardi dernier en voiture à New York par des paparazzi. La course-poursuite a duré deux heures et a été qualifiée de «presque fatale» par les équipes de sécurité des Sussex. On en sait désormais plus sur les circonstances exactes des faits.

Les circonstances ne sont pas sans évoquer un souvenir tragique. Vingt-cinq ans après la mort de Diana dans un accident de voiture à Paris, le prince Harry, son épouse Meghan Markle et la mère de cette dernière ont été pourchassés dans les rues de New York cette semaine, au cours de ce que leur équipe a qualifié de poursuite en voiture «presque catastrophique».

La prise en chasse «acharnée, qui a duré près de deux heures, a failli provoquer des collisions avec d'autres conducteurs, des piétons et deux agents de la police de New York», a déclaré un porte-parole dans un courriel transmis à l'AFP.

«Le public était en danger à plusieurs reprises. Cela aurait pu être fatal. Ils sautaient les trottoirs et les feux rouges. À un moment donné, ils ont bloqué la limousine (qui transportait le couple) et ont commencé à prendre des photos jusqu'à ce que nous puissions sortir», a-t-il ajouté.

Au final, personne n'a été blessé et le couple est arrivé sain et sauf, mais ébranlé, à l'appartement où ils logeaient, a-t-il été précisé à CNN.

Un jeu du chat et de la souris à Manhattan

Le duc et la duchesse de Sussex étaient ce 16 mai au soir à New York pour assister aux Women of Vision Awards, où Meghan était honorée pour son plaidoyer mondial en faveur de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles.

C’est à la sortie de l’événement que se serait produit la «dangereuse» course-poursuite. Le porte-parole du couple a décrit «un anneau de paparazzi très agressifs» qui les a pourchassés dans New York pendant deux heures. La police a confirmé les grandes lignes du récit, mais a simplement qualifié la situation de «difficile».

Certes, a reconnu un porte-parole de la police, «il y avait de nombreux photographes» mardi soir, «rendant leur transport (dans New York) difficile». Mais Harry et Meghan «sont arrivés à destination et il n'y a eu ni collision, ni personne blessée, ni interpellation ou convocation» par les forces de l'ordre, a-t-il assuré.

Chris Sanchez, qui faisait partie du détachement de la sécurité du couple, a confié à CNN n'avoir «jamais vu [ou] vécu quelque chose comme ça» et a affirmé que «le public avait été en danger à plusieurs moments». Il a également expliqué que le couple avait changé de voiture «plus d'une fois» lors de l'incident.

Toujours pour CNN, Thomas Buda, qui dirige une entreprise de sécurité privée sous contrat pour aider le couple, a corroboré le récit de Chris Sanchez sur la conduite imprudente des véhicules qui les suivaient et l'échange de voitures des Sussex. Il a déclaré que le convoi du couple avait emprunté «un itinéraire détourné de la 23e rue à la 96e rue – le long des artères très fréquentées de Manhattan – avant que la sécurité n'amène le couple au 19e commissariat de police sur la 67e rue Est. De là, le couple a été transféré dans un taxi jaune, mais celui-ci a fini par faire le tour du pâté de maisons et les a ramenés au poste de police».

Le chauffeur de taxi Sukhcharn Singh a déclaré à CNN qu'il ne se sentait pas menacé par la rencontre avec les photographes, mais Harry et Meghan avaient l'air «nerveux et effrayés». Le couple a finalement «pu faire une pause nette lors du changement de minuit des patrouilleurs, ce qui a effectivement provoqué un point d'étranglement de la circulation, permettant aux équipes de sécurité d'éloigner Harry et Meghan», rapporte encore CNN, d'après le témoignage Thomas Buda.

Pour répondre à la question de savoir pourquoi ce jeu du chat et de la souris s'est déroulé, l'équipe du prince Harry a dit que le couple séjournait dans une résidence privée et qu'il ne voulait pas compromettre la sécurité de la maison de leur ami en y revenant directement après la cérémonie.

Le prince Harry réclame les photos

Ce jeudi 18 mai, TMZ a fait savoir que le prince Harry et Meghan Markle tentent de mettre la pression sur une agence photo qui a affirmé que leurs paparazzi indépendants n'étaient pas «très agressifs» et n'avaient pas failli provoqué de collision.

L'équipe juridique de Harry et Meghan a envoyé une lettre à l'agence photo Backgrid, affirmant notamment qu'ils avaient besoin des images de la «poursuite» pour renforcer leur sécurité. «Nous exigeons par la présente que Backgrid nous fournisse immédiatement des copies de toutes les photos, vidéos et/ou films pris la nuit dernière par les photographes indépendants après que le couple a quitté leur événement et au cours des heures qui ont suivi», est-il écrit, selon les propos repris par TMZ.

Le site indique que «l'avocat de Backgrid a rejeté la demande des Sussex, disant dans une lettre... ‘En Amérique, comme vous le savez sûrement, la propriété appartient à son propriétaire : les tiers ne peuvent pas simplement exiger qu'elle leur soit donnée, comme les rois peuvent peut-être le faire. Peut-être devriez-vous vous asseoir avec votre client et l'informer que ces règles anglaises de prérogative royale d'exiger que les citoyens remettent leurs biens à la Couronne ont été rejetées par ce pays il y a longtemps. Nous soutenons nos pères fondateurs’.»

Backgrid indique dans la missive qu'ils avaient missionné ce soir-là «quatre photographes, trois dans des voitures et un à vélo», et ajoute qu'ils «n'avaient aucune intention de causer de la détresse ou du mal, car leur seul outil était leur appareil photo».

Le prince Harry, 38 ans et Meghan Markle, 41 ans, ont quitté la famille royale britannique début 2020 pour s'installer en Californie en raison de conflits et de tensions, notamment des accusations de racisme, et de la pression des médias.

Harry est allé en coup de vent et seul le 6 mai à Londres pour le couronnement de son père Charles III. Le couple est très impopulaire au Royaume-Uni. Les tabloïds sont impitoyables et Harry a plusieurs conflits en justice avec eux.

On reproche aux Sussex d'avoir claqué la porte, puis critiqué la puissante et secrète famille royale, et d'en avoir révélé les coulisses et les dissensions au monde entier.