Better Call Saul : cette actrice de la série rejoint le casting de «Bad Boys 4»

Selon le site américain Deadline, Rhea Seehorn, l’interprète du personnage de Kim Wexler dans la série «Better Call Saul», vient officiellement de rejoindre le casting du film «Bad Boys 4», avec Will Smith et Martin Lawrence.

Une nouvelle recrue. Actuellement en plein tournage, et entouré d’un épais mystère à propos de son scénario, le film «Bad Boys 4» vient d’ajouter le nom de la comédienne Rhea Seehorn à son casting, révèle le site américain Deadline. Le rôle qu’elle incarnera n’a pas été précisé pour le moment.

Sorti au cinéma en 1995, et réalisé par Michael Bay, «Bad Boys» avait réussir à s’imposer comme un film d’action et d’humour de référence, avec Will Smith et Martin Lawrence dans les rôles de deux flics aux méthodes diamétralement opposées. Le succès fut tel que deux suites ont vu le jour en 2003 et 2020.

Rhea Seehorn se révèle être un excellent choix, la comédienne ayant prouvé avec la série «Better Call Saul» l’étendue de son talent. Elle compte également des apparitions au générique de la sitcom «Veep» avec Julia Louis-Dreyfus, ainsi que dans la dernière version de «The Twilight Zone». L’an dernier, il a été annoncé qu’elle tiendrait le rôle principal dans la prochaine série de Vince Gilligan (Breaking Bad, Better Call Saul) développée pour Apple TV+.