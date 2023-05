Foundation, saison 2 : date de sortie, casting, intrigue… Tout ce que l’on sait déjà

Lancée en grande pompe en septembre 2021 sur Apple TV+, «Foundation» s’apprête à faire son retour sur le petit écran. Annonces officielles, indiscrétions, prédictions et rumeurs, voilà tout ce que l’on sait à son propos. Attention, spoilers !

Les fans sont prêts à découvrir la suite. Près de deux ans après une première saison époustouflante, «Foundation», série adaptée de la saga littéraire éponyme d’Isaac Asimov, revient sur Apple TV+ avec un deuxième chapitre qui promet de poursuivre cette histoire de clones, de rébellion galactique, de visions mystiques… et d’un Empire proche de l’extinction.

L’histoire se déroule 22.000 ans dans le futur, dans un monde où les humains ont depuis longtemps abandonné la Terre et vivent désormais sur des millions de planètes réparties dans l’Univers. Alors que l’empereur Cleon (Lee Pace) règne sur cet empire galactique, le docteur Hari Seldon (Jared Harris), spécialiste en psycho-histoire - une science capable d’anticiper les grandes crises - prédit la chute sanglante de la civilisation humaine et se lance dans un long périple avec le projet de sauver la civilisation des ténèbres.

Que sait-on de l’intrigue ?

A l’instar de la saison 1, il faut s’attendre à ce que la saison 2 ne suive pas de manière précise les événements des romans d’Isaac Asimov. Mais continuent de s’en servir comme boussole. Trois axes narratifs majeurs seront explorés dans ce deuxième chapitre, alors que la tension ne cesse de croître à travers la galaxie. Il y aura le développement de la relation entre Salvor Hardin et Gaal Dornick, une exploration de la Seconde Fondation, et le déclenchement de la seconde crise annoncée par les travaux d’Hari Seldon.

Qui sera au casting ?

Bien évidemment, Jared Harris et Lee Pace reprendront leurs rôles respectifs de Hari Seldon et de l’Empereur Cleon. Lou Llobell incarne le personnage de Gaal Donrick, la protégée d’Hari Seldon, tandis que Leah Harvey interprète le rôle de Salvor Hardin, la gardienne de Terminus qui a été confrontée à la première Crise de la Fondation. Laura Birn, Cassian Bilton, et Terrence Mann seront également de retour au casting.

De nouveaux personnages feront leur apparition à l’écran, notamment Frère Constant incarné par Isabella Laughland, Poly Verisof joué par Kulvinder Ghir, la Reine Sareth incarnée par Ella-Rae Smith, mais aussi Holt McCallany, Dimitri Leonidas, Ben Daniels, ou encore Rachel House.

Quand sera-t-elle diffusée ?

La date de lancement de la saison 2 a été fixée au 14 juillet sur Apple TV+.