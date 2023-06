Lily-Rose Depp est folle de sa petite amie la rappeuse 070 Shake, «l'amour de sa vie»

L'actrice Lily-Rose Depp a adressé un tendre message à sa petite amie, la rappeuse 070 Shake.

Lily-Rose Depp est une femme amoureuse et veut le faire savoir. L’actrice a posté un message plein de tendresse à l’attention de sa compagne, la rappeuse américaine Danielle Balbuena, alias 070 Shake.

«Joyeux anniversaire amour de ma vie», a écrit (en anglais) la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, en légende d’une photo sur laquelle elle pose au côté de la musicienne de 25 ans. «Je t’aime Dani», a-t-elle ajouté (en italien), sous la photo d’un baiser.

Lily-Rose posted these photos on her Instagram story to celebrate the birthday of her girlfriend Danielle!! pic.twitter.com/7Fvvd4rhcA — Lily-Rose Depp Updates (@UpdatesLilyRose) June 13, 2023

Le 12 mai dernier, Lily-Rose Depp, la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis, avait dévoilé au détour d’une story publiée sur Instagram que la rappeuse 070 Shake, Danielle Balbuena de son vrai nom, était la nouvelle élue de son cœur. «4 mois avec mon crush» («mon coup de cœur»).

Avant cette officialisation, les deux jeunes femmes étaient apparues à plusieurs reprises ensemble, notamment en train de s’embrasser dans un restaurant.

C'est à la Fashion Week automne-hiver 2023-2024 de Paris que les premières rumeurs au sujet de l’idylle entre l’actrice et la rappeuse, originaire du New Jersey et repérée en 2017 par Kanye West, avaient commencé à courir.



Après avoir notamment fréquenté Timothée Chalamet et Austin Butler, Lily-Rose Depp avait expliqué au magazine Nylon qu’elle refusait de définir sa sexualité. «Si vous aimez quelque chose ou quelqu’un un jour, foncez, et si vous aimez autre chose le lendemain, pas de problème», avait déclaré la star de la sulfureuse série «The Idol».