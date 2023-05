The Idol : nouvelle bande-annonce sulfureuse pour la série avec Lily-Rose Depp

HBO a ce mardi 30 mai lancé une toute nouvelle bande-annonce pour «The Idol», sa prochaine série dramatique mettant en vedette The Weeknd et Lily-Rose Depp.

Après avoir suscité la controverse à Cannes où elle a été présentée Hors Compétition, la série «The Idol» se dévoile un peu plus dans une ultime bande-annonce mise en ligne ce 30 mai soit quelques jours seulement avant son lancement ce 4 juin sur HBO outre-Atlantique et ce 5 juin sur Prime en France.

«Après qu'une dépression nerveuse a fait dérailler sa dernière tournée, Jocelyn (Lily-Rose Depp) est déterminée à revendiquer son statut légitime de pop star la plus grande et la plus sexy d'Amérique, annonce le synopsis de la série. Ses passions sont ravivées par Tedros (The Weeknd), un imprésario de boîte de nuit au passé sordide. Son réveil romantique l'amènera-t-elle vers de nouveaux sommets glorieux ou vers les profondeurs les plus enfouies et les plus sombres de son âme ?»

Avec en vedette Abel Tesfaye (The Weeknd) et Lily-Rose Depp, «The Idol» avait déjà beaucoup fait parler d’elle au moment de son tournage, qualifié par certains membres des équipes de «toxique». Son goût notamment pour les scènes de sexe très crue a plus récemment bousculé le Festival de Cannes, où la série a été dévoilée en avant-première mondiale.

La critique crispée

Certains critiques présents sur la Croisette, en particulier américains, n’ont pas vraiment accroché… Le journaliste de Rolling Stone a écrit que la série est «cruelle, violente et qu'elle paraît beaucoup plus longue qu'elle ne l'est. «Elle est bien, bien pire que ce à quoi vous vous attendiez», a-t-il prévenu.

«Le scénario semble calculé pour tromper le public en lui faisant croire qu'il observe le fonctionnement d'Hollywood, alors que cela revient en grande partie à des clichés vulgaires.», estime Variety.

«Levinson applique sa direction efficace et élégante à chaque scène, concède le Hollywood Reporter. Certaines d'entre elles sont dynamiques, d'autres sont contradictoires et la plupart prêtent à confusion. C'est à se demander si en essayant si fort d'être transgressif, le spectacle ne devient finalement pas régressif».

Même déception du côté de Collider qui a donné un D pointé aux deux premiers épisodes, regrettant que «ce que Levinson perçoit comme provocateur et subversif soit plutôt décevant. Comment un spectacle avec autant de nudité, de sexe et d'érotisme peut-il être si fade ?»

Le côté provocateur est cependant totalement assumé par l'équipe de la série. «Nous savons que nous faisons une série qui est provocante. Cela ne nous a pas échappé», a affirmé mardi 23 mai 2023 son réalisateur et co-créateur Sam Levinson («Euphoria») lors d'une conférence de presse, au lendemain de la projection des deux premiers épisodes.