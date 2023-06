Secret Invasion : on a vu les deux premiers épisodes de la série Marvel avec Samuel L. Jackson

La série «Secret Invasion» voit Samuel L. Jackson reprendre le rôle de Nick Fury, dans ce thriller d’espionnage teinté de paranoïa, qui semble poser une partie des fondations de l’avenir du MCU. Les nouvelles recrues, Emilia Clarke et Olivia Colman, sont exceptionnelles.

La presse américaine est unanime. Les deux premiers épisodes de «Secret Invasion» - qui en compte 6 au total - dont le lancement est prévu pour le 21 juin sur Disney+, devraient se révéler être une bonne surprise pour la majorité des fans de Marvel. La fiction pilotée par Kyle Bradstreet, et réalisée par Ali Selim, se présente comme un thriller d’espionnage étonnamment sombre et paranoïaque dans lequel le personnage de Nick Fury, incarné par Samuel L. Jackson, promet de se dévoiler comme jamais auparavant.

À la vue des deux premiers épisodes, c’est clairement l’enthousiasme qui domine avec cette intrigue centrée sur les Skrulls et la menace qu’une partie d’entre eux représente pour l’espèce humaine et la vie sur Terre. Le comédien Kingsley Ben-Adir est parfait dans le rôle de Gravik, le principal antagoniste de l’histoire qui entend bien se venger de Nick Fury et de Talos (quel plaisir de retrouver Ben Mendelsohn), avec la mise en place d'un plan absolument machiavélique. Le personnage de James Rhodes, incarné par Don Cheadle, a délaissé l’armure de War Machine pour remplir un rôle de conseiller auprès du président des États-Unis.

Des informations capitales sur l'avenir du MCU

La véritable révélation de cette série vient toutefois des deux nouvelles recrues que sont Emilia Clarke (Game of Thrones) et Olivia Colman (The Crown). La première joue le rôle de G’iah, la fille de Talos, avec conviction. La deuxième est tout simplement irrésistible dans celui de Sonya Falsworth, un agent du MI-6, les services secrets britanniques, qui devrait se révéler être une précieuse alliée de Nick Fury dans la série.

Sans rien dévoiler de l’intrigue, il apparaît que «Secret Invasion» contiendra des informations décisives pour la suite du MCU, notamment concernant les futurs films Avengers – The Kang Dynasty (1er mai 2026) et Secret Wars (7 mai 2027) – où les événements de la série pourraient se révéler être des indices précieux concernant les défis qui attendent les super-héros.