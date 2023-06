Primal : la série animée de Genndy Tartakovsky obtient une saison 3

Acclamée par la critique et le public, la série animée «Primal» de Genndy Tartakovsky vient d’être renouvelée pour une troisième saison. Une annonce réalisée en marge du Festival International du film d’animation d’Annecy.

Une excellente nouvelle pour les fans. Série animée multirécompensée depuis son lancement en octobre 2019 sur la chaîne américain Adult Swim, «Primal» vient d’obtenir une saison 3. Une annonce réalisée lors du Festival International du film d’animation d’Annecy, accompagnée d’une réaction enthousiaste de son créateur, Genndy Tartakovsky.

«Cette série est une maladie contagieuse dont je ne veux jamais guérir», a-t-il déclaré, ajoutant que tous les épisodes «me viennent comme une force inébranlable qui échappe à mon contrôle». Dans «Primal», les téléspectateurs font connaissance avec Spear, un homme préhistorique vivant à l’aube de l’évolution humaine, et Fang, une femelle tyrannosaure confrontée à l'extinction, qui se sont liés d’amitié après avoir réalisé qu’ils avaient tous deux perdu leur famille de manière traumatisante.

Les deux premières saisons ont marqué les esprits, avec cette histoire sans dialogue centrée sur ces deux personnages évoluant dans un univers ultra-violent, où seule la loi du plus fort et la survie comptent. Le sang coule à flots, les scènes d’action sont à couper le souffle, le danger est permanent, mais la série sait aussi prendre son temps, pour faire naître des émotions, donner de la profondeur aux personnages, et alimenter l’espoir. Une merveille d’animation qu’il faut absolument découvrir si ce n’est pas déjà fait.