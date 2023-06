Streaming de jeux vidéo : le montant indécent du contrat signé par une star canadienne

Felix Lengyel, alias xQc, un des streamers les plus populaires de la plate-forme d’Amazon Twitch, a décidé de rejoindre sa concurrente Kick, contre un cachet qui pourrait faire défaillir les pourtant bien loties stars planétaires du football.

Le deal du siècle ? Le créateur de contenus canadien xQc vient d’empocher 100 millions de dollars pour deux ans, rapporte le New York Times. En lui offrant cette somme, Kick, plate-forme détenue par le groupe de casino en ligne Stake, espère bien mettre la main sur ses quelque 11 millions de personnes d'abonnés sur Twitch.

Kick n’exige cependant pas d’exclusivité, ce qui laisse le jeune homme de 27 ans libre de produire en parallèle des contenus pour d’autres supports.

Pour mémoire, xQc, de son vrai nom Félix Lengyel, s’est fait connaître sur Twitch à 19 ans en participant à des tournois en ligne Overwatch. Il a été le créateur de contenu le plus suivi sur Twitch en 2020 et 2021, selon le magazine économique américain Forbes, qui souligne qu’il compte 11 millions d’habitués pour ses vidéos en ligne malgré des propos controversés concernant du contenu homophobe, raciste ou sexuellement explicite.

Son arrivée sur Kick semble rapidement porter ses fruits puisqu’en seulement 24 heures, la plate-forme a accueilli un million d’abonnés en plus. Dans une même dynamique, Kick a tout récemment également embauché Amouranth, jeune femme qui s’était fait connaître en vendant l’eau de son bain et qui, avec 6,4 millions d’abonnés sur Twitch, était elle aussi une des streameuses les plus en vogue de la plate-forme d'Amazon. «Donc les contrats à 100 millions de dollars ont commencé. Est-ce que je peux en avoir un ?», s’est-elle amusée à déclarer dans un petit clip diffusé le 18 juin, sans toutefois dévoiler si le chèque qui lui a été remis était du même montant.

Le contrat de xQc va bouleverser le monde du divertissement en ligne, prédit le New York Times. La concurrence entre les sites de streaming est certes de plus en plus féroce mais ne date pas d’hier. En 2019, Tyler Blevins, alias Ninja, avait signé avec Microsoft pour rejoindre sa plate-forme Mixer. Le transfert avait alors déjà coûté 30 millions de dollars.