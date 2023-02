Twitch : un streamer révèle par erreur avoir touché plus de 30.000 euros pour jouer à ce jeu vidéo

Il y a quelques jours sur Twitch, un célèbre streamer aux États-Unis a révélé le montant d'une collaboration avec un jeu vidéo qu'il avait dû tester en live. Une somme colossale de 35.000 dollars (soit environ 33.000 euros).

Une sponsorisation bien rentable. Sur Twitch, un streamer américain du nom de Tectone, a malencontreusement révélé en plein live le montant d'une de ses dernières collaborations avec le jeu vidéo Lost Ark : 35.000 dollars, soit environ 33.000 euros.

Son écran étant retransmis en direct avec des milliers de personnes, le streamer a reçu une notification imprévue d'un mail lui indiquant la somme touchée, découverte aux yeux de tous, précise Jeuxvideo.com.

Des sentiments partagés

Surpris, l'homme s'est montré à la fois enthousiaste par la nouvelle et gêné de cette bévue. Le membre d'OTK (One True King), un rassemblement de streamers aux États-Unis, en a profité par ailleurs pour parler du phénomène des sponsorisations sur Twitch avec ses viewers, et ainsi faire de la prévention.

Pour des personnalités établies, les sommes de ce type de montant ne sont pas nouvelles dans le milieu. Tectone aurait même laissé sous-entendre que cette collaboration n'a pas été la plus importante financièrement de ces derniers mois, toujours d'après Jeuxvideo.com.

L'Américain aurait finalement fait supprimer les scènes où le montant de 35.000 dollars a été divulgué, pour éviter que l'application ne lui bannisse son compte Twitch.