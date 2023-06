Le Juste Prix : un candidat américain se démet l'épaule en célébrant sa victoire (VIDEO)

Un candidat américain du jeu télévisé «Le juste prix» s’est démis l’épaule après avoir remporté un voyage à Hawaii en sautant de joie sur le plateau. C’est son épouse qui a été contrainte de venir tourner la roue à sa place à la fin de l’émission.

Une victoire dans la douleur. Manifestement heureux d’avoir remporté une épreuve du célèbre jeu télévisé «Le juste prix» à la télévision américaine, un candidat prénommé Henry s’est mis à sauter dans tous les sens, en jetant ses bras en l’air. Malheureusement pour lui, cet enthousiasme débordant lui a valu de se démettre l’épaule.

«Je vais vous expliquer ce qui s’est passé. Henry fêtait sa victoire, et s’est démis l’épaule», a expliqué l’animateur, Drew Carey. Incapable de bouger le bras, c’est sa femme, Alice, qui est venue tourner la roue à sa place à la fin de l’émission, permettant au couple de remporter un voyage à Hawaii. «Il a gagné un voyage à Hawaii et aux urgences», a commenté avec humour le compte officiel du jeu télévisé sur les réseaux sociaux, confirmant au passage qu’Henry s'était remis de sa blessure, et qu'il se portait à merveille.