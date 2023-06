Voici les 10 séries parfaites pour se sentir en vacances même quand on ne l’est pas

En congés, sur le point de l’être, ou coincé au bureau tout l'été... Où que vous soyez, voici 10 séries pour vous sentir en vacances en toutes circonstances.

Des hôtels, des campings, du soleil, des amours de bords de mer et des vagues à gogo... Voici 10 séries pour se sentir en vacances même quand on ne l'est pas.

The White Lotus

Le voyage vaut vraiment le détour. Savoureuse satire sociale, The White Lotus plonge les téléspectateurs dans le cadre luxueux d’un hôtel hawaïen auprès de riches clients, jamais satisfaits.

The Resort

Check-in immédiat pour la très fun et mystérieuse The Resort, une série américaine avec William Jackson Harper et Cristin Milioti, qui suit un couple en voyage sur la Riviera Maya au Mexique pour leur anniversaire de mariage. Leur curiosité piquée par une ancienne histoire de disparition survenue quinze ans auparavant, ils décident d’enquêter, ce qui ne sera pas sans remettre en question leur union...

Nine perfect strangers

Après Big Little Lies, David E. Kelley et Nicole Kidman ont de nouveau collaboré pour l’adaptation d’un autre roman de Liane Moriarty. La série plonge dans un centre de bien-être californien dirigé par Masha (Kidman), une sorte de gourou prête à tout pour confronter ses hôtes fortunés à leurs démons. Michael Shannon, Melissa McCarthy, Bobby Cannavale, ou encore Luke Evans complètent le casting.

Newport Beach

Pour les fans de teen dramas à la Melrose Place et Beverly Hills, cette série des années 2000, tournée sous le soleil du très huppé quartier de Newport Beach à Los Angeles, est un must.

Grand Hotel

Comme un amour de vacances, «une histoire sans lendemain» comme chantait l'autre, il ne faudra pas trop s'y attacher puisqu'elle a été annulée après seulement une saison. Cette série produite par Eva Longoria pose ses valises au Riviera Grand Hotel. Un luxueux établissement de Miami détenu par une famille dont les membres vont se déchirer quand ils vont apprendre que le patriarche souhaite vendre.

Camping Paradis

Pas un été pour le PAF sans les bungalows, les apéros et les G.O. de Camping Paradis. Cette série (à regarder au 28e degré pour se vider totalement la tête ou s'endormir, deux activités plébiscitées en vacances) narre les aventures de campeurs et de l’équipe d'un camping dont le boss, qui se déplace en voiturette d'une caravane à l'autre, est très impliqué dans la vie de ses clients. Dans chaque épisode, il les sort de situations délicates. Une mission qu’il relève toujours, série feel good oblige, grâce à sa bonne humeur et sa bienveillance.

Wet Hot American Summer : bienvenue au camp Firewood

Préquel du film Wet Hot American Summer, sorti en 2001, cette comédie, à prendre (elle aussi mais volontairement) au 128e degré, plonge dans le mythique camp Firewood, camp d’été du Maine où, entre deux activités nautiques, on s’échange des baisers ou on déjoue un complot. On y croise de nombreuses stars telles que Paul Rudd, Amy Poehler, Bradley Cooper, Christopher Meloni, Jason Schwartzman, Chris Pine, Kristen Wiig, ou encore Michael Cera.

Alerte à Malibu

Faut-il encore présenter cette série culte sur des sauveteurs à Malibu qui a, en plus d'occuper les après-midis des ados des années 1990, révélé au monde Pamela Anderson et redoré le blason de David Hasselhoff, boosté les ventes de shorts fluo et donné envie de courir au ralenti sur la plage ?

Wave!! Surfing Yappe!!

Fans de glisse et de Point Break, cette série d’animation japonaise pour ados suit un étudiant pris de passion pour le surf.

L'été où je suis devenue jolie

Réalisée d’après les romans de Jenny Han, cette série qui puise dans l'imagerie de l'Amérique des bords de mer et ses soirées au coin du feu, raconte les premiers émois amoureux d'une adolescente de 16 ans, qui passe son été à Cousin's Beach avec sa mère et son frère aîné, ainsi que le meilleur ami de sa mère et ses fils.