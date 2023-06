Futurama : l'équipage reprend du service dans la première bande-annonce de la saison 8

La plate-forme de streaming américaine Hulu vient de dévoiler la première bande-annonce de la saison 8 de «Futurama». Arrêtée en 2013, la série animée fera son retour avec des épisodes inédits à partir du 24 juillet prochain. En France, elle sera visible sur Disney+.

Retour vers le futur. Créée par Matt Groening, le père des Simpsons, en 1999 avant un premier arrêt en 2003, puis un retour sur Comedy Central de 2008 à 2013 avant son annulation définitive, la série animée «Futurama» prépare son retour sur la plate-forme de streaming américaine Hulu, avec une saison 8 inédite à partir du 24 juillet prochain (et en France sur Disney+). Une vingtaine d’épisodes sont prévus au total, et la première bande-annonce dévoilée par Hulu laisse entrevoir l’espoir de retrouver l’humour et le ton si particulier qui ont fait son succès.

La série raconte les aventures de Fry, un livreur de pizza accidentellement cryogénisé en 1999. Il se réveille 1.000 ans plus tard dans une ville de New York peuplée d’extraterrestres et de robots. Le jeune homme parvient à trouver un emploi de livreur au Planet Express sous les ordres du professeur Farnsworth, où il se retrouve en charge de livrer des colis à travers la galaxie accompagné d’une femme à un œil, Leela, et d’un robot alcoolique prénommé Bender.

Les fans de «Futurama» seront ravis de retrouver la totalité du casting au doublage (dans la version originale du moins), avec notamment le retour de l’acteur John DiMaggio dans le rôle de Bender, dont les négociations contractuelles avec Hulu s’étaient éternisées, ce dernier exigeant que les salaires de l’ensemble du casting soient augmentés. S’il n’a pas obtenu gain de cause, le comédien a toutefois accepté de revenir avec l’ensemble de ses camarades.