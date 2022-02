Futurama : la série animée prépare son retour

La plate-forme de streaming américaine Hulu va relancer la série animée « Futurama » avec 20 épisodes inédits à découvrir en 2023. Matt Groening et le co-créateur David X. Cohen seront de la partie, précise le site américain Deadline.

Créée en 1999, et diffusée sur la FOX jusqu’en 2003 pour quatre saisons, avant de revenir entre 2007 et 2013 pour trois saisons supplémentaires (la totalité des épisodes, ainsi que les films sont disponibles sur Disney+, ndlr), Futurama raconte les aventures de Fry, un livreur de pizza accidentellement cryogénisé en 1999.

Il se réveille 1.000 ans plus tard dans une ville de New York peuplée d’extraterrestres et de robots. Le jeune homme parvient à trouver un emploi de livreur au Planet Express où il se retrouve en charge de livrer des colis à travers la galaxie accompagné d’une femme à un œil, Leela, et d’un robot alcoolique prénommé Bender.

Futurama est de retour ! De nouveaux épisodes arrivent bientôt en streaming sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/gE51hmyobq — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) February 10, 2022

Selon Deadline, la quasi-totalité du casting a déjà donné son accord pour doubler à nouveaux les personnages de la série. L’acteur John DiMaggio, qui prête sa voix à Bender – un des personnages les plus populaires de Futurama – est le seul à ne pas avoir finalisé son contrat avec Hulu. Nul doute que cela n’est qu’une question de temps.

La série sera diffusée en France sur Disney+.