Ciné+ : les 12 soirées spéciales qu'il ne faudra pas manquer cet été

Pour occuper nos longues soirées d'été, les chaînes du bouquet Ciné+ ont concocté des soirées spéciales qui vont ravir tous les cinéphiles.

Dédiées à un metteur en scène, un acteurs, ou à un genre... Les soirées spéciales seront nombreuses en juillet et août sur les chaînes Ciné+. Voici celles qu'il ne faudra manquer sous aucun prétexte.

A noter que tous les films proposés, et bien d'autres, sont également disponibles à toute heure sur la plate-forme myCanal.

Jacques Audiard

Ciné+ Premier proposera le 1er juillet quatre films de Jacques Audiard, «Les Olympiades», «Sur mes lèvres», «Un prophète» et «De rouille et d’Os».

James Gray

Toujours sur Premier, le 8 juillet, rendez-vous avec «La nuit nous appartient», «Two Lovers» et «The Lost City of Z».

Virginie Efira

Le 19 juillet sera Efira ou ne sera pas sur Ciné+ Premier, avec à 19h15 «Une soirée à Louer», à 20h50 «En attendant Bojangles», à 22H50 «Madeleine Collins», à 00h35 «Lui», et à 2h «Don Juan».

Brad Pitt

Tenté par un week-end avec Brad ? Ce sera sur Ciné+ Premier avec «Vue sur mer» et «12 years a slave», le 21 juillet, et «Sleepers» et «The big short, le casse du siècle» le 22 juillet.

Spéciale Cinéma et politique

Le 16 août, rendez-vous sur Ciné+ Premier avec «Les promesses», «Le monde d’hier» et «Le Poulain».

Tarantino

Le 1er juillet sur Ciné+ Frisson, Quentin Tarantino sera à l’honneur avec «Pulp Fiction» (20h50) et «Les huit salopards» (23h20).

speciale Slasher

Chaud ou pas, le 3 juillet fera frissonner tout le monde avec «Scream» à 20h50, et «Ça» à 22h40, sur Frisson. Pour continuer jusqu’au bout de la nuit direction myCanal, où attendent «Massacre à la tronçonneuse», «Initiation» ou encore «Le Monstre du train».

Matrix

Le 31 juillet on passe la soirée avec Neo, avec «Matrix» et «Matrix Revolutions», à compléter avec «Matrix Reloaded» le 7 août et «Matrix Resurrections», le 13 août.

G.I. Joe

Grosses bastons en vue le 19 août avec «G.I. Joe : le réveil du cobra», et «G.I. Joe : Conspiration».

Keanu Reeves

Pour ceux qui n'en aurait pas eu assez avec la soirée spéciale Matrix, le 29 août Keanu Reeves sera encore là avec «Point Break» et «Speed».

Woody Allen

Le 19 juillet sur Ciné+ émotion, Woody Allen sera à l'honneur avec «Café Society», «Un jour de pluie à New York», «L’homme irrationnel», et «Wonder Wheel». Pour ceux qui ne seraient toujours pas rassasiés, direction myCanal pour «Scoop» et «To Rome with Love».

Pedro Almodovar

Le 16 août sur Ciné+ émotion : «Les amants passagers», «Douleur et gloire», «Madres paralelas», et sur myCanal «La mauvaise éducation» et «Etreintes brisées».