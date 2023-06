The Bear, saison 2 : Will Poulter avoue avoir supplié pour intégrer le casting (SPOILERS)

Dans la saison 2 de «The Bear» - qui sera disponible à partir du 16 août sur Disney+ en France - Will Poulter fera une apparition dans la peau d’un chef danois originaire de Copenhague. Un rôle que l’acteur a obtenu après avoir supplié le créateur de la série.

Un rêve devenu réalité. Will Poulter n’est pas le premier venu à Hollywood, loin de là. L’acteur de 30 ans, révélé dans la comédie «Les Miller, une famille en herbe» en 2013, enchaîne les rôles de premier plan depuis plusieurs années, avec notamment le rôle d’Adam Warlock dans «Les Gardiens de la Galaxie», celui de Billy Cutler dans la série «Dopescik» avec Michael Keaton, ou encore celui de Colin dans l’excellent épisode interactif «Black Mirror : Bandersnatch». Il s’est toutefois retrouvé à supplier le créateur de la série «The Bear» - dont la saison 2 est déjà lancée aux États-Unis, et qui est attendue à partir du 16 août sur Disney+ en France - Christopher Storer, dans l’espoir d’ajouter son nom au casting.

Will Poulter fait ainsi partie de la liste des guest-stars de cette saison 2 dans laquelle il incarnera le personnage de Marcus, un chef réputé originaire de Copenhague venu apprendre le métier à Marcus (Lionel Boyce) en cuisine, développant une profonde amitié avec lui au passage. Pour le comédien, ce rôle lui a permis de lier sa passion pour la cuisine à son travail. Et il ne pourrait être plus heureux d’avoir, enfin, eu cette opportunité.

«Il (Christopher Storer, ndlr) a été gentil au point de me proposer le rôle de Luca, et cela a changé ma vie, pour être tout à fait honnête. Cela m’a permis de réaliser mon rêve, qui était d’incarner un chef cuisinier à l’écran. J’ai tellement de respect pour les hommes et les femmes qui travaillent dans cette industrie. J’ai le sentiment que la société repose sur les épaules des gens qui travaillent dans l’alimentaire, et que nous n’en sommes pas vraiment conscients», explique-t-il au site américain Variety.

Une préparation draconienne

La mère de Will Poulter a suivi une formation culinaire quand elle était jeune, et l’acteur avoue avoir développé une passion pour la cuisine et la nourriture très tôt. À partir du moment où il s’est vu confier ce rôle dans «The Bear», il s’est imposé une préparation draconienne auprès de professionnels dans des restaurants londoniens.

«Je peux vous dire qu’un des jours de formation que j’ai eu dans un des restaurants à Londres est probablement la journée de travail la plus satisfaisante que je n’ai jamais eu de toute ma vie. Je peux aussi dire que je ne me suis jamais senti aussi soutenu et encouragé par une production de toute ma carrière, dans le fait de se voir donner la possibilité d’utiliser les outils et les opportunités à sa disposition dans le but de réaliser la meilleure préparation possible, et ainsi d’obtenir le meilleur résultat possible à l’écran», poursuit-il.