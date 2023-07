Les 7 séries à voir cet été sur Canal+

CANAL+ propose cet été une sélection de séries dont «The Resort» avec Cristin Milioti et William Jackson Harper, et la saison 5 à l'heure US de «What we do in the shadows».

Foundation, depuis le 22 juin

La série d'Apple relate une aventure palpitante inspirée de la saga d’anticipation d’Isaac Asimov. Elle suit un groupe d’exilés embarqué dans une quête extraordinaire : sauver l’humanité et bâtir une nouvelle civilisation alors que l’Empire Galactique se meurt.

1985, A partir du 3 juillet

Par le prisme d’une histoire d’amitié, 1985 plonge en immersion dans l’affaire des tueurs du Brabant, qui avaient sévi au milieu des années 1980. L’affaire avait défrayé la chronique et profondément marqué la Belgique.

The Resort, a partir du 12 juillet

Dans cette série américaine, un couple venu fêter son anniversaire de mariage sur la Riviera Maya au Mexique commence à s’intéresser à une ancienne affaire non-résolue de disparition de deux jeunes adultes survenue quinze ans auparavant.

What we do in the shadows, saison 5, a partir du 14 juillet

La saison dernière, l'hilarant faux documentaire sur les vampires confrontés au monde moderne s'est terminé par un véritable cliffhanger : Guillermo (Harvey Guillén) leur fidèle serviteur avait fait un grand pas en avant pour devenir lui-même un vampire, ce qu'il avait toujours voulu faire. Mais y est-il vraiment parvenu ?

Invasion, a partir du 20 juillet

Cette série de science-fiction Apple original produite par Simon Kinberg et David Weil, raconte une invasion extraterrestre sous différents points de vue dans le monde.

Babylon Berlin, saison 4, a partir du 31 juillet

Dans cette dernière saison, l’exubérance et l’effervescence des années folles laissent place au Krach de 1929 et plonge Berlin dans la grande dépression. A noter que les saisons 1 à 3 sont toujours disponibles sur Canal+ et myCANAL.

Téhéran, en août

Dans ce thriller d’espionnage Apple Original créé par le scénariste de «Fauda», une hackeuse du Mossad, s’infiltre à Téhéran pour neutraliser le système de défense antiaérienne de l'armée et permettre aux militaires israéliens de larguer des bombes sur le réacteur nucléaire iranien.