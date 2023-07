Harry Potter : Daniel Radcliffe va-t-il apparaître dans la série ? L'acteur répond

Dans une interview avec le site américain Comicbook.com, Daniel Radcliffe a confirmé n’avoir eu aucun contact avec la production de la série «Harry Potter» actuellement en développement pour la chaîne américaine MAX. Et que c’était très bien ainsi.

Un passage de témoin. Pendant plus d’une décennie, Daniel Radcliffe a incarné le personnage d’Harry Potter dans les différents films adaptés de la saga littéraire de J.K. Rowling. En janvier 2021, le site américain The Hollywood Reporter avait annoncé qu’une série était en développement chez la chaîne américaine qui s’appelait alors HBO Max (et qui s’appelle désormais MAX), avec un nouveau casting. L’acteur, interrogé par le site américain Comicbook.com, a confirmé que la probabilité de le voir apparaître à l’écran dans la peau du sorcier était quasiment nulle.

«Ce que je comprends, c’est qu’ils essaient de prendre un nouveau départ. Je suis certain que les personnes qui s’occupent de cette série veulent trouver leur propre voix, et probablement pas se soucier de la manière de faire apparaître un vieux Harry dans l’histoire. Donc je ne cherche absolument pas à y participer», explique le comédien, ajoutant qu’il était très content de voir ce projet se réaliser, et qu’il souhaitait bonne chance à toutes les personnes impliquées. «Je suis très content que le flambeau soit passé, et je ne pense pas avoir besoin de le passer physiquement», ajoute-t-il.

Vingt-deux ans après «L’école des sorciers», MAX s’apprête donc à proposer une nouvelle adaptation, en série télévisée cette fois, des aventures d’Harry Potter, avec Ron et Hermione à ses côtés Elle est attendue dans le courant de l’année 2025, et devrait durer au moins pendant une décennie. La série devrait permettre d’intégrer de nombreux détails qui n’apparaissaient pas dans les films, pour le plus grand plaisir des fans.