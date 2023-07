Black Mirror : voici l'épisode que Robert Downey Jr. voulait adapter au cinéma

En 2013, une guerre entre Robert Downey Jr. et George Clooney pour l’acquisition des droits d’adaptation de l’épisode «Retour sur image» de «Black Mirror» a secoué Hollywood. Une lutte remportée par le premier, pour un projet qui n’aura finalement jamais vu le jour.

Bienvenu au cimetière des projets abandonnés. En 2013, une lutte opposant Robert Downey Jr. et George Clooney autour de l’acquisition des droits d’adaptation de l’épisode «Retour sur image» de «Black Mirror» a fait rage à Hollywood. Avant que le site américain The Hollywood Reporter, le 11 février de cette même année, ne confirme la victoire du premier pour la mise en œuvre d’un projet dont il serait le producteur. Et pourtant, dix ans plus tard, aucun film basé sur cette histoire n’a vu le jour, ou est en préparation.

Diffusé en 2011 sur la chaîne britannique Channel 4 dans le cadre de la première saison de «Black Mirror», l’épisode «Retour sur image» a la particularité de présenter le seul scénario non co-signé par le créateur de la célèbre série, Charlie Booker. C’est Jesse Armstrong, l’homme derrière «Succession», qui à l’époque était principalement connu pour son travail sur les séries «Peep Show» et l’excellente «The Thick of It», qui est l’auteur de cette histoire considérée aujourd’hui comme un des épisodes les plus marquants de l’anthologie.

souvenirs à la demande

De quoi parle «Retour sur image» ? L’histoire est celle de Liam et de son épouse, Fiona, qui viennent d’accueillir leur premier enfant, une petite fille baptisée Jody. Le couple vit à une époque où une technologie permet aux individus d’enregistrer leurs souvenirs grâce à une puce placée derrière leur oreille. Il est possible de les revisionner, seul ou en groupe, autant de fois que souhaité. Un jour, lors d’une soirée avec des amis, Liam est troublé par le comportement de Fiona avec un certain Jonas. De retour chez eux, elle lui confie avoir eu une aventure avec ce dernier avant leur rencontre. Liam s’enferme dès lors dans un comportement paranoïaque, rongé par la jalousie, au point de menacer de détruire tout ce qu’il a construit avec Fiona.

Quand Robert Downey Jr. a remporté les droits d’adaptation de l’épisode en 2013, Jesse Armstrong a été immédiatement associé au projet en tant que scénariste. Son intention n’était pas de faire passer cette même histoire du petit au grand écran, mais plutôt d’utiliser le monde dépeint dans cet épisode pour développer de nouvelles idées. Un scénario centré sur un veuf utilisant cette technologie pour revivre les bons moments passés avec son épouse, avant de réaliser que celle-ci lui cachait des choses, détruisant sa vision idyllique de leur couple au passage, aurait été à l’étude.

Le projet d’un film basé sur «Retour sur image» – comme tant d’autres à Hollywood – n’a jamais quitté le stade du «En développement». En 2018, Jesse Armstrong avait rappelé à qui veut l'entendre être toujours partant pour une adaptation, en espérant que d’autres sociétés de production se montrent intéressées. Sans succès. Maintenant que «Succession» est arrivée à son terme, ce dernier pourrait tenter une nouvelle fois de sortir ce projet du placard où il est rangé depuis 10 ans. Après tout, rien n’est impossible à Hollywood.