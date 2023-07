«Tapie» : Découvrez Laurent Lafitte dans la peau du «Boss» dans la bande-annonce de la série

La bande-annonce de «Tapie», mini-série inspirée de la vie de Bernard Tapie, dévoile Laurent Lafitte dans la peau du «Boss», personnalité publique au destin hors du commun qui a tout connu, de chanteur à businessman en passant par ministre.

«Un homme ordinaire à l’ambition extraordinaire devient l'une des personnalités publiques les plus controversées de France». C’est ainsi que Netflix présente le héros de sa série «Tapie» qu’elle diffusera à partir du 13 septembre et dont la première bande-annonce a été mise en ligne ce jeudi 6 juillet.

Ce programme, auquel l’homme d’affaires, ancien ministre et ancien président de l’OM Bernard Tapie, décédé en 2021, était farouchement opposé - tout comme sa famille qui a appelé au boycott - est décrit par la plate-forme comme «un biopic fictionnel».

«La série revient sur les origines du phénomène Tapie, qui a connu des débuts pas forcément reluisants, entre la carrière avortée en chanson, les petites affaires, sa rencontre avec Dominique et ses rapports avec ses parents… Mais dans lesquelles on sent déjà son infatigable détermination», était-il indiqué lors de sa présentation à CANNESERIES.

«Cette série est librement inspirée de faits réels. On reconnaîtra dans le parcours du héros des faits connus du public. Au-delà, le rôle joué par l'entourage, par le personnage de Dominique [la dernière épouse de Bernard Tapie, NDLR], les situations de vie privée et les dialogues sont fictionnels», avait précisé un carton lors de la projection.

Le projet de cette série, qui sera mise en ligne le 13 septembre, est né en 2013, alors que Tristan Séguéla tournait son premier film, «16 ans ou presque», avec Laurent Lafitte. «C'est dingue comme tu ressembles à Tapie», avait alors lancé le réalisateur à l'acteur, lui confiant nourrir l’envie d’un biopic.

Le co-scénariste, Olivier Demangel avait souligné que ce serait «un biopic sur l’homme, plus libre qu’un biopic des faits, avec une part de subjectivité très forte. C’est notre regard sur sa trajectoire».

Dans une interview pour Première, ce dernier avait fait part de leur fascination commune pour le personnage, «le côté incroyablement romanesque de toute sa trajectoire. Un personnage qui pourrait être sorti tout droit d'un roman d'Alexandre Dumas, à la fois chanteur, homme politique, industriel, père de famille. De ses origines prolétaires de fils d'ouvrier à la finale de la Ligue de Champions ! Même si on n'a pas l'ambition de faire un travail journalistique sur son parcours, cette trajectoire, c'est ce côté surdimensionné du personnage qui en fait un bon héros de fiction.»