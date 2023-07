Jamie Foxx : l'acteur a été aperçu pour la première fois en public depuis son hospitalisation

Pour la première fois depuis son hospitalisation en avril dernier, Jamie Foxx a été aperçu en public ce week-end, rassurant ainsi ses fans.

Jamie Foxx semble remis. Hospitalisé en avril dernier à la suite d’une «complication médicale», selon sa fille, l’acteur américain est apparu en public ce week-end.

L’interprète de «Django Unchained» a été vu en train de profiter d'une sortie en bateau sur la rivière Chicago, a révélé TMZ dimanche 9 juillet qui a par ailleurs dévoilé une vidéo de l’acteur. Jamie Foxx a été filmé tenant la barre d’un yacht, saluant tout sourire des fans l'ayant reconnu.

Jamie Foxx looks healthy as he waves to fans from a boat (via @TMZ) pic.twitter.com/61MH1Di1QC

