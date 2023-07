Angelina Jolie tacle Brad Pitt qui n’a rien «d’un vigneron»

Alors qu’Angelina Jolie a déposé une plainte contre son ex-époux vendredi dans la guerre qui oppose le couple concernant leur domaine viticole de Miraval, l’actrice, par le biais de ses avocats, s’est ouvertement moquée de Brad Pitt qui n’a rien «d’un vigneron». L'acteur est également attaqué pour ses dépenses outrancières.

La guerre autour du domaine viticole de Miraval est loin d’être terminée. Angelina Jolie s’en est prise à son ex-mari Brad Pitt dans une nouvelle plainte déposée par ses avocats. Dans cette plainte reconventionnelle, procédure qui permet au défendeur de se porter lui-même demandeur contre le requérant, l’actrice de 48 ans accuse Brad Pitt d’avoir «pillé» l’entreprise par le biais de dépenses frivoles et se moque ouvertement de lui, rapporte Page Six.

Par la voix de ses avocats, l’actrice a en effet raillé le père de ses six enfants, notant dans cette nouvelle plainte, citée par le site américain, que Brad Pitt n’avait rien d’un vigneron et qu’il ne pouvait s’allouer la réussite du domaine, acheté par le couple en 2011. «Pitt est un acteur, pas un vigneron», «Il traite des illusions, pas de raisins», est-il notamment écrit dans ces nouveaux documents juridiques, qui précisent également que l’acteur a simplement «visité les vignes pour admirer le travail des ouvriers français qui ont réellement fait l'entreprise».

Ces propos font suite à une interview accordée par Brad Pitt au journal Wine Spectator en 2014, rappelle par ailleurs Page Six. Lors de cet échange, l’acteur se considérait dorénavant comme «un agriculteur», expliquant aimer «nettoyer la forêt et parcourir la terre». Des affirmations que réfute la plainte d’Angelina Jolie. «Pendant les années où il aurait "construit" l'entreprise, il a tourné et est apparu dans des dizaines de films, sans parler de faire d'innombrables apparitions promotionnelles, de faire le tour du monde pour des premières de films et d'assister à des soirées à Hollywood», est-il indiqué.

Angelina Jolie demande 350 millions de dommages et intérêts

Sans compter que l’actrice, attaquée en justice par Brad Pitt en juin 2022 pour avoir vendu ses parts au groupe viticole Tenute del Mondo, soit la moitié du domaine, ne compte pas en rester là. Dans cette plainte, elle accuse également l’acteur d’avoir «gaspillé les actifs de l’entreprise en dépensant des millions pour des projets de vanité», note de son côté CNN, qui s’est également procuré le dossier juridique. Parmi ces dépenses, la rénovation des piscines et d’un studio d’enregistrement pour un coût estimé à plusieurs millions de dollars, ou encore la reconstruction d'un escalier à quatre reprises sont citées par les avocats d’Angelina Jolie. Ces derniers réclament 350 millions de dollars, soit près de 320 millions d’euros de dommages et intérêts.

La hache de guerre, autour du domaine de Miraval où le couple s’est dit «oui» en 2014, n’est assurément pas enterrée.