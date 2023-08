House of the Dragon : Olivia Cooke revient sur le départ de Miguel Sapochnik et son impact sur la saison 2

En septembre dernier, Miguel Sapochnik annonçait son départ de la série «House of the Dragon» dont il était le co-showrunner. Un décision inattendue sur laquelle vient de s’exprimer Olivia Cooke dans le podcast américain «UnWrapped».

Un choc total. En septembre 2022, alors que la série «House of the Dragon» venait d’enregistrer le meilleur lancement de l’histoire de la chaîne américain HBO, Miguel Sapochnik – producteur historique et réalisateur de nombreux épisodes inoubliables (Hard Home, Battle of the Bastards, etc.) de la série originale – annonçait sa décision de quitter son poste de co-showrunner. Une décision qui n’a pas manqué de prendre par surprise le public, ainsi que les membres du casting.

Invitée du podcast américain «UnWrapped», Olivia Cooke, qui incarne Alicent Hightower à l’écran, est revenue sur ce moment particulier. Et la manière dont la série a collectivement tenté de palier son absence pour la saison 2. «Nous aimons tous Miguel, qui est un réalisateur brillant et un incroyable collaborateur. Il avait des idées radicales sur la manière dont il fallait faire cette série. Et je suppose qu’il y a eu un effort collectif de fourni pour tenter de combler son absence avec l’aide d’autres réalisateurs talentueux. Nous avons des metteurs en scène très cool pour cette saison 2, Geeta Patel et Clare Kilner sont de retour. Il est impossible de le remplacer parce qu’il est unique, mais il y a cette capacité d’atteindre un niveau similaire de qualité pour cette saison 2, si ce n’est - peut-être - meilleur», lance-t-elle.

«House of the Dragon» est l'une des rares séries à ne pas être impactée par la grève qui paralyse actuellement Hollywood. Elle est tournée principalement en Angleterre, avec un casting dépendant d’un syndicat britannique. George R.R. Martin a récemment annoncé que la production de la saison 2 était à moitié terminée. La chaîne américaine HBO n’a pas encore communiqué de date de lancement, mais il y a fort à parier que cela se fera dans le courant de l’année 2024. Et pas avant.