House of the Dragon : nombre d'épisodes, fin potentielle de la série... A quoi faut-il s'attendre pour la saison 2 ?

Selon le site américain Deadline, la saison 2 de «House of the Dragon» - dont la diffusion est prévue à l’été 2024 - ne comptera que huit épisodes au total, soit deux de moins que la première. La série pourrait arriver à sa conclusion au terme de la saison 4.

Une impression de déjà-vu. Le site américain Deadline vient de révéler plusieurs informations exclusives concernant l’avenir de «House of the Dragon», le prequel de «Game of Thrones» sur la guerre de succession qui a déchiré la famille Targaryen près de deux siècles avant les événements de la série originale. Ainsi, on apprend que la saison 2, dont la diffusion serait programmée pour l’été 2024, se composera de huit épisodes. Soit deux de moins que la première.

La décision a été prise après la réécriture de plusieurs scripts, avec une volonté de dynamiser le récit. Certains soupçonnent toutefois Warner Bros. Discovery, la maison mère de la chaîne HBO, de vouloir faire baisser les coûts de production. Pour les fans de «Game of Thrones», difficile de ne pas redouter la baisse du nombre d’épisodes après la déception suscitée par les saisons 7 et 8 qui, là aussi, avaient subi le même sort.

L’article de Deadline précise également qu’une saison 3 serait déjà à l’œuvre, et que HBO aimerait avancer sur les scripts, le casting, et la production, avant même qu’elle ne soit officiellement commandée. Si le showrunner, Ryan Condal, et l’auteur George R.R. Martin continuent de planifier le meilleur moyen de traiter l’intégralité du récit du roman «Feu et Sang», il semblerait que la conclusion de «House of the Dragon» pourrait être atteinte au terme de la saison 4.

En octobre dernier, sur son blog personnel, George R.R. Martin avait précisé que 4 saisons de 10 épisodes seraient nécessaires pour rendre justice à son œuvre. «Cela va exiger quatre saisons de 10 épisodes chacune pour rendre justice à la ‘Danse des dragons’ du début à la fin», avait-il écrit.