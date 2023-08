Grève à Hollywood : quel impact sur vos séries préférées ?

Alors que la grève à Hollywood vient de passer la barre symbolique des 100 jours, et que la cérémonie des Emmy Awards a été repoussée à la mi-janvier, on fait le point sur le retard des séries américaines les plus populaires en France.

Aucune éclaircie en vue. La grève qui paralyse actuellement Hollywood a dépassé la barre symbolique des 100 jours (la durée de la dernière grève en 2007-2008), et la dernière réunion entre la guilde des scénaristes (WGA) et les patrons de studios et de plates-formes de streaming, n’a pas permis de déterminer une date de reprise des négociations. Le blocage est tel que la cérémonie des Emmy Awards, habituellement organisée en septembre, vient d’être repoussée à la mi-janvier (pour le moment).

Pour les téléspectateurs, cette grève signifie que de nombreuses séries qu’ils étaient impatients de retrouver à l’écran seront diffusées avec du retard. Ainsi, les productions de la saison 6 de «Cobra Kai», la saison 4 d’«Emily in Paris», la saison 2 de «The Last of Us», la saison 3 de «Yellowjackets», la saison 2 de «Severance», la saison 4 de «The Mandalorian», la saison 2 d’«Andor», ou encore la saison 3 d’«Abbott Elementary» sont totalement à l’arrêt.

Même chose pour la très attendue saison 5 de «Stranger Things», qui doit se conclure avec cet ultime chapitre. Dès le 6 mai, les frères Duffer s’étaient adressés aux fans sur les réseaux sociaux à propos de la grève. Et de son impact sur la série.

Duffers here. Writing does not stop when filming begins. While we’re excited to start production with our amazing cast and crew, it is not possible during this strike. We hope a fair deal is reached soon so we can all get back to work. Until then -- over and out. #wgastrong

— stranger writers (@strangerwriters) May 6, 2023