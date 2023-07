Stranger Things : découvrez la bande-annonce de la pièce de théâtre qui promet de révéler les secrets d’Hawkins

La pièce de théâtre dérivée de l’univers de «Stranger Things», dont la bande-annonce vient d’être dévoilée, promet de révéler des informations sur le Monde à l'Envers et des indices sur la très attendue cinquième et dernière saison.

Les mystères d’Hawkings révélés sur scène ? La pièce de théâtre dérivée de l’univers de «Stranger Things» «vous ramènera au début de l'histoire de ‘Stranger Things’ - et cela pourrait détenir la clé de ce qui va suivre...», est-il annoncé.

#StrangerThingsOnStage will take you right back to the beginning of the Stranger Things story – and it might hold the key to what comes next... pic.twitter.com/3y9waLiG9j — Stranger Things (@Stranger_Things) July 5, 2023

Intitulée «The First Shadow», l’action de la pièce se déroule en 1959 et met en scène le jeune Jim Hopper (futur chef de la police) et le terrifiant Henry Creel, au moment où lui et sa famille ont emmenagé à Hawkins, dans l'Indiana : «Hawkins, 1959 : une ville ordinaire avec des soucis ordinaires. La voiture du jeune Jim Hopper ne démarre pas, la sœur de Bob Newby ne prend pas son émission de radio au sérieux et Joyce Maldonado veut juste obtenir son diplôme et quitter la ville. Lorsque Henry Creel, un nouvel étudiant, arrive, sa famille découvre qu'un nouveau départ n'est pas si facile... et que les ombres du passé ont une très longue portée».

Produite par les frères Duffer, «The First Shadow», fera ses débuts dans le West End de Londres le 17 novembre 2023.

«Nous sommes plus qu'enthousiasmés par Stranger Things : The First Shadow. Collaborer avec le brillant Stephen Daldry a été tout simplement inspirant, et Kate Trefry a écrit une pièce qui est à la fois surprenante, effrayante et sincère», ont déclaré les créateurs de la série. «Vous rencontrerez de nouveaux personnages attachants, ainsi que des personnages très familiers, lors d'un voyage dans le passé qui jette les bases de l'avenir de Stranger Things. Nous mourons d'envie de vous en dire plus sur l'histoire mais ne le ferons pas - c'est plus amusant de le découvrir par vous-même».

Les réservations des billets, vendus entre 20 et 165 livres sterling (soit entre 23 et 193 euros environ) sont ouvertes ici.

Pour l’heure la cinquième et dernière saison de «Stranger Things», n’a pas de date de sortie.