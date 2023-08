The Crown, saison 6 : les producteurs se sont exprimés sur l'épisode de la mort de Diana

Les producteurs de «The Crown», Andy Harries et Suzanne Mackie, se sont exprimés au Festival international de la télévision à Édimbourg à propos de la mort de Lady Diana, qui sera traitée dans les premiers épisodes de l’ultime saison 6 attendue à la fin de l’année sur Netflix.

Un sujet ultrasensible. Invités à parler de la série Festival international de la télévision d’Édimbourg, les producteurs de «The Crown», Andy Harries et Suzanne Mackie, se sont exprimés à propos de la manière dont l’accident mortel de Lady Diana survenu à Paris en 1997 a été traité à l’écran.

Selon eux, cet événement, qui surviendra dans les premiers épisodes de l’ultime saison 6 attendue à la fin de l’année sur Netflix, a été traité avec une «énorme sensibilité». Ils semblent toutefois se préparer au flot de critiques qui ne manquera pas de déferler le moment venu, rapporte le site américain Deadline.

«La série est peut être grande et bruyante, mais nous ne le sommes pas. Nous sommes des personnes censées, nous sommes des personnes sensibles. Il y a eu des conversations étendues et réfléchies sur la manière dont nous allions traiter le sujet », explique ainsi Suzanne Mackie.

«Les téléspectateurs seront les seuls juges à la fin, mais je trouve que cela a été recréé avec délicatesse et attention. Elizabeth Debicki (qui incarne Diana à l’écran) est une actrice formidable, et elle a fait preuve d’énormément d’attention et de précaution. Elle aimait Diana. Il y a énormément de respect de notre part à tous, j’espère que cela est évident», poursuit-elle.

Un hommage à toutes les reines

Andy Harries a également précisé que le tout dernier épisode de «The Crown», qui a vécu le décès de la reine Elizabeth II pendant le tournage de cette saison 6, est un des meilleurs épisodes qu’il lui avait été donné de faire dans sa carrière, Suzanne McKie précisant que le scénariste Peter Morgan avait écrit une véritable «lettre d’amour» à la souveraine.

«Je ne veux pas révéler la toute fin, mais c’est très beau et je pense assez profond, c’est la culmination de toute une aventure. La fin honore toutes les autres reines et vous comprendrez pourquoi quand vous verrez la série», avait-elle récemment précisé au site américain The Hollywood Reporter.