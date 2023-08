Les 10 nouvelles séries les plus attendues de la rentrée

C’est l’heure de la rentrée, et un flot de nouvelles séries s’apprêtent à débarquer sur le petit écran. Fable fantastique, comédie désopilante, super-héros en formation, arnaque internationale, etc. voici les 10 nouveautés à ne surtout pas manquer.

The Changeling – Apple TV+

Adaptation du roman éponyme de Victor LaValle publié en 2017, «The Changelling» suit l’histoire d’Apollo Kagwa, un marchand de livres amoureux d’une libraire prénommée Emma avec laquelle il fonde une famille. Apollo, traumatisé par la disparition de son père durant son enfance, voit toutefois son couple traverser une crise majeure après la naissance de leur fils. Quand son épouse commet l’irréparable, et qu’elle disparaît en même temps que leur nouveau-né, il se retrouve contraint d’entreprendre une quête dans une ville de New York où il découvre l’existence d’une autre dimension.

«The Changeling» est présentée par Apple TV+ comme «un conte de fées pour adultes, une histoire d’horreur, une fable sur la parentalité et une odyssée périlleuse à travers un New-York insoupçonné». Les trois premiers épisodes (sur 8 au total) seront mis en ligne dès le 8 septembre, suivi d’un épisode par semaine. Avec LaKeith Stanfield (Atlanta), Clark Backo (The Handmaid’s Tale), Adina Porter (American Horror Story), Alexis Louder (The Terminal List) et Jared Abrahamson (Ramy).

Tapie – Netflix

Présentée en avant-première au Festival International des Séries de Cannes, CANNESERIES, en avril dernier, «Tapie» voit Laurent Lafitte se glisser dans la peau de Bernard Tapie, l’ancien ministre et président de l’OM décédé le 3 avril 2019 à 78 ans. Réalisée par Tristan Séguéla, le fils de Jacques Séguéla, elle peut également compter sur les présences de Joséphine Japy et Romain Francisco au casting.

L’histoire ambitionne de revenir sur «les origines du phénomène Tapie, qui a connu des débuts pas forcément reluisants, entre la carrière avortée en chanson, les petites affaires, sa rencontre avec Dominique et ses rapports avec ses parents… Mais dans lesquels on sent déjà son infatigable détermination, portée par un Laurent Lafitte totalement possédé par le rôle et accompagné par des seconds rôles épatants», précise Netflix où la série sera mise en ligne le 13 septembre prochain.

Rictus – OCS

Rictus la série arrive le 14 septembre sur OCS …. https://t.co/vHg64r9fF9 — Fred Testot (@FredTestot) August 12, 2023

Présentée en avant-première lors de la dernière édition du Festival Séries Mania à Lille, d’où elle est repartie avec le prix de la «Meilleure série en compétition comédies», «Rictus» est une création d’Arnaud Malherbe et Marion Festraëts dans laquelle Fred Testot incarne le rôle de Stéphane, un employé et citoyen modèle qui applique à la règle les consignes de l’implacable police du rire, les Ajusteurs. Pourant, le jour où il provoque l’hilarité de sa nouvelle stagiaire, Stéphane se retrouve hors-la-loi. Il est alors aidé par les Rebelles, un groupe de dissidents persuadé qu’il pourrait être «L’élu», celui qui provoquera un éclat de rire général.

Déclinée en 9 épisodes, diffusée à partir du 14 septembre sur OCS, «Rictus» plonge les téléspectateurs dans une dystopie où le talent de Fred Testot parvient à faire mouche. L’ancien acolyte d’Omar Sy sur Canal+ y donne la réplique à Ophélia Kolb, Youssef Hajdi, Constance Dollé, Anne Charrier, Eddy Leduc, Julien Jacob, Pascal Demolon, ou encore François Rollin.

66-5 – Canal+

On commence par 66-5, la Création Originale CANAL+ de la rentrée, créée par Anne Landois, scénariste d'Engrenages. Cette série avec Alice Isaaz suit Roxane, une jeune avocate dans un prestigieux cabinet d’avocats parisien. Quand son mari est accusé de viol, elle doit revenir dans… pic.twitter.com/9lSHnMeccy — CANAL+ (@canalplus) August 25, 2023

Déclinée en 8 épisodes, pilotée par Anne Landois, «66-5» verra Alice Isaaz incarner le rôle de Roxane, une jeune avocate d’affaires travaillant au sein d’un prestigieux cabinet parisien. Sa vie est bouleversée le jour où son mari – associé du cabinet – est accusé de viol. Ramenée malgré elle à la cité de son enfance, elle va s’engager dans la voie de la reconstruction en tant qu’avocate pénaliste au tribunal de Bobigny.

La série sera lancée le 18 septembre sur Canal+, avec également Raphael Acloque, Nailia Harzoune, Kevin Bago, Rachid Guellaz, Rani Bheemuck, Alain Bouzigues, ou encore Cyril Couton au générique.

Lucky Hank – OCS

Lancée en mars dernier sur la chaîne américaine AMC, «Lucky Hank» permettra aux téléspectateurs de retrouver l’acteur Bob Odenkirk dans une série après «Better Call Saul» à partir du 19 septembre. Il y joue le rôle de Hank Devereaux, le président du département d’anglais d’une petite université de Pennsylvanie en pleine crise existentielle.

Incapable d’écrire un nouveau livre depuis le succès de son premier roman, Hank passe pour un homme aigri et imbuvable. Alors que tout s’écroule autour de lui, aussi bien dans vie personnelle que professionnelle, il tente tant bien que mal de faire bonne figure. Avec également Mireille Enos, Suzanne Cryer, Sara Amini, Olivia Scott Welch, ou encore Jackson Kelly.

The Continental – Peacock

Mini-série en 3 épisodes, spin-off de la saga cinématographique John Wick, «The Continental» verra le comédien Colin Woodell (The Flight Attendant) incarner le personnage de Winston Scott, le propriétaire de l’Hôtel Continental, incarné par Ian McShane dans les films avec Keanu Reeves, à son arrivée à la tête de l’établissement dans le New York des années 1970.

La fiction plongera les téléspectateurs dans un «monde souterrain des années 1970 à New York, où il combattra les démons de son passé alors qu'il tente de prendre le contrôle de l'hôtel emblématique - un hôtel qui sert de point de rencontre pour les criminels les plus dangereux du monde», précise le synopsis. En France, c’est sur Amazon Prime Video qu’elle sera lancée le 22 septembre prochain.

The Boys Gen-V – Amazon Prime Video

Spin-off de la série «The Boys», «Gen-V» verra des étudiants faire leurs premiers pas sur le campus de la Godolkin Université, une école réservée aux futurs super-héros. À la fin de leur cycle d’étude, les élèves seront mis à l’épreuve, tant physiquement que moralement pour tenter de décrocher les contrats les plus importants dans les meilleures villes du pays. Une compétition acharnée entre des étudiants dotés de superpouvoirs qui va forcément déraper.

La série sera lancée le 29 septembre prochain sur Amazon Prime Video. Avec Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Patrick Schwarzenegger, Lizze Broadway, Maddie Phillips, ou encore Clancy Brown.

Sous contrôle – Arte

Sous Contrôle, la comédie politique portée par Léa Drucker (Prix de la meilleure série française à #SeriesMania 2023), sera diffusée sur @ARTEfr le 05/10 à 20h55 et disponible sur https://t.co/jJ5qzjMUMn dès le 28/09.





Plus d'infos https://t.co/SOc24XbQPO pic.twitter.com/VFXDq3fqP5 — SERIES MANIA (@FestSeriesMania) August 10, 2023

Récompensée du prix de la meilleure série française lors du dernier Séries Mania, «Sous contrôle» est la pépite humoristique de cette rentrée. Léa Drucker incarne le personnage de Marie Tessier, la patronne d’une ONG nommée ministre des Affaires étrangères. Pas de bol, le jour de sa prise de fonction, des Français sont pris en otage par des terroristes au Sahel.

Cette femme de 45 ans n’est pas une professionnelle de la politique, et le monde qu’elle s’apprête à découvrir va se révéler autrement plus difficile à gérer que tout ce qu’elle n'a jamais connu auparavant. Une série entre «Parlement» et «Veep» avec, aussi, Samir Guesmi et Laurent Stocker au casting.

Lessons in Chemistry – Apple TV+

Adaptation du roman éponyme de Bonnie Garmus publié en mars 2022, «Lessons in Chemistry» voit Brie Larson jouer le rôle d’Elizabeth Zott, une scientifique qui, au début des années 1950, se retrouve victime d’une société patriarcale qui ne supporte pas son génie intellectuel. La jeune femme se retrouve à animer une émission culinaire ultrapopulaire, «Supper at six», où elle enseigne à la multitude de femmes au foyer les secrets des meilleures recettes à sa manière. Ce qui ne va pas plaire à tout le monde.

Déclinée en 8 épisodes, la série sera lancée le 13 octobre prochain sur Apple TV+. Avec également Aja Noami King, Stéphanie Koenig, Kevin Sussman, Patrick Walker, Thomas Mann, ou encore Lewis Pullman.

D’argent et de sang – Canal+

Adaptation en série du roman/enquête éponyme du journaliste de Médiapart, Fabrice Arfi, publié en 2018 aux éditions du Seuil, la série verra Ramzy Bedia, Vincent Lindon, et Neils Schneider incarner les premiers rôles de cette fiction centrée sur la gigantesque fraude à la TVA sur les quotas carbone, mise en place par une bande d’escrocs parisiens, et de la dérive violente prise par celle-ci.

Attendue à partir du 16 octobre sur Canal+, déclinée en 12 épisodes, «D'argent et de sang» pourra également compter sur les présences de David Ayala, Judith Chemla, André Marcon, Olga Kurylenko, Yvan Attal, ou encore Victoire Du Bois, au casting.