TPMP : la nouvelle coiffure de Moundir déstabilise les téléspectateurs

Pour la reprise de l’émission «Touche pas à mon poste» sur C8, Cyril Hanouna a accueilli les nouveaux membres de son équipe de chroniqueurs. Parmi eux, Moundir, l’ancien aventurier de Koh-Lanta, dont le changement de look a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux.

Il est méconnaissable. Au moment de présenter les nouveaux chroniqueurs pour cette saison de «Touche pas à mon poste», Cyril Hanouna a réservé un accueil chaleureux à Moundir, le célèbre aventurier de Koh-Lanta découvert dans la saison 3 de l’émission de TF1 en 2003. Ce dernier a depuis enchaîné les apparitions à la télévision (Fort Boyard, Vendredi tout est permis) et animé plusieurs programmes comme «Moundir, l’aventurier de l’amour» sur TMC ou plus récemment «Moundir et les apprentis aventuriers» sur W9.

Cette année, c’est autour de la table de TPMP qu’il officiera pour s'exprimer sur l’actualité. Mais qu’elle ne fut pas la surprise des téléspectateurs au moment de découvrir le nouveau look de celui qui était connu pour ses cheveux longs. «Je repositionne toute mon image sur le capillaire. Et je suis aussi grand fan de shampoing», a-t-il répondu avec humour à Cyril Hanouna au moment où celui-ci mentionnait sa nouvelle coupe.

" Merci de me faire confiance... je suis ravi !"





@moundirofficiel fête sa rentrée ... et son anniversaire sur #TPMP ! pic.twitter.com/sPrqOnlmxq — TPMP (@TPMP) September 4, 2023

Les téléspectateurs n’ont pas hésité à partager leur surprise sur les réseaux sociaux au moment de découvrir l’ancien aventurier sans ses cheveux longs. «Où est donc passé le Moundir de mon enfance ? Il a changé», peut-on lire. «Eh, c'est Moundir sur TPMP sans les cheveux longs là ?», réagit un autre. «Une catastrophe les faux cheveux de Moundir», écrit encore un internaute. La surprise était donc de taille, mais il n’y a pas à douter que les téléspectateurs de TPMP vont vite s’y faire, puisqu’il sera désormais régulièrement présent en plateau en tant que chroniqueur.