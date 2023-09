New York : habillé d’un sac poubelle, il s’incruste sur le podium d’un défilé de mode lors de la Fashion Week (Vidéo)

Un Youtubeur américain s’est incrusté sur le podium d’un défilé vêtu d’un sac plastique transparent, lors de la Fashion Week de New York, samedi dernier. La vidéo a été vue des millions de fois sur les réseaux sociaux.

Stupéfaction sur la scène. Un jeune homme a été aperçu vêtu d’un sac poubelle transparent, d’un bonnet de douche rose, d’un short orange et de baskets blanches lors du défilé de la Fashion Week de New York, samedi 9 septembre. Fashion faux-pas ou véritable intention de Creators Inc, l’agence spécialisée dans la coordination de shows dans l’univers de la mode, qui organisait la parade ?

Âgé de 22 ans, le mannequin n’en était pas vraiment un. Fred Beyer est en fait un Youtubeur américain spécialiste du «prank», une mise en situation où l’on se paye la tête de son interlocuteur.

Catwalk Caper: Imposter Struts in Trash Bag Couture at Fashion Week, But the Crowd Remains Clueless pic.twitter.com/TkPIiqtwqY — Insider Corner (@insidercnews) September 12, 2023

D’un pas assuré, le créateur de contenu a imité les top-modèles à la perfection. Il a même été applaudi par les spectateurs rassemblés pour la cérémonie. Fred Beyer a dupé tout le monde : presque personne n’a compris qu’il s’agissait d’une farce, et le Youtubeur a été enregistré par de nombreuses personnes sur place… Jusqu’à l’arrivée des agents de sécurité, qui se sont empressés d’intervenir pour sauver le défilé et exfiltrer assez violemment le jeune homme.

l'univers de la fashion week désacralisé

La vidéo de l’incident, publiée en masse, est devenue virale et les utilisateurs américains de X (anciennement Twitter) ont très vite reconnu le Youtubeur, qui ont assuré que sa performance était «parfaite».

Ces internautes faisaient certainement partie des admirateurs de Fred Beyer. En effet, le jeune homme comptabilise plus de 65.000 abonnés sur Instagram et 300.000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Il n’a d’ailleurs pas attendu longtemps avant de signer sa farce dans une story éphémère sur Instagram, mercredi 13 septembre.

«Une folie arrive demain à 17 heures», a-t-il écrit par-dessus un cliché du défilé où il s’est infiltré. Sûrement pour mentionner que le film de la chronologie de sa mauvaise blague sera diffusé sur sa chaîne Youtube.