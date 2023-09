Fondation : les trois questions majeures qui se posent à la fin de la saison 2 (SPOILERS)

La saison 2 de «Fondation» est arrivée à sa conclusion après 10 épisodes captivants du début à la fin. Les fans de la série adaptée des romans d’Isaac Asimov se retrouvent toutefois avec trois questions majeures, en attendant de découvrir la suite.

Une longue attente commence. Après une première saison encourageante, «Fondation» n’a cessé de monter en puissance au gré des 10 épisodes de la saison 2, avec une conclusion pleine de tension, de rebondissements à couper le souffle, et au moins trois questions majeures qui, on l’espère, seront traitées dans le troisième chapitre de la série adaptée des romans d’Isaac Asimov.

Que va faire Demerzel avec les Cleons et le Prime Radiant ?

Magnifiquement incarné par Laura Birn, le personnage de Demerzel s’est sans nul doute révélé comme étant l'un des plus captivants de la série. La saison 2 a permis de révéler l’histoire de ce robot androïde qui, par son immortalité, s’est imposé comme celui qui contrôle l’Empire dans l’ombre de la dynastie génétique des Cleons. Mais dont le programme informatique l’empêche d’être totalement libre de ses choix. Dans l’épisode final, on découvre que Demerzel a réussi à mettre la main sur le Prime Radiant dans lequel est contenu l’intégralité des recherches et des connaissances d’Hari Seldon, le psychohistorien qui a prédit la chute de l’Empire. Elle a également «décanté» les trois générations de Cleons d’un coup – un événement qui ne s’était jamais produit auparavant – après la mort de Jour lors de l’attaque de Terminus, et celle de Crépuscule de ses propres mains après qu’il ait découvert son secret (le fait que ce soit elle qui contrôle tout dans l’Empire). Aube, quant à lui, a réussi à s’enfuir avec l’impératrice Sareth.

Au moment de leur éveil, les trois Cleons apparaissent maladroits et serviles. Et on se demande à quel point ils seront crédibles dans leur rôle face aux populations qui se trouvent sous le joug de l’Empire. La question se pose également de savoir si Demerzel – qui est désormais la seule représentante de son espèce après la guerre opposant les robots aux humains – compte préparer le retour de ses semblables dans la saison 3. Et la manière dont cela pourrait durablement influencer la planète Trantor, chef-lieu des Cleons, et le reste de la galaxie.

Que vont faire Frère Aube et l’impératrice Sareth après s’être enfuis ?

Ce serait un euphémisme de dire que Demerzel était contrariée au moment de découvrir qu’Aube et l’impératrice Sareth avaient réussi à s’échapper de Trantor sains et saufs. On sait que Sareth est enceinte de lui, et que cela fait de l’enfant l’héritier légitime du trône. La saison 2 s’est conclue sans que l’on sache véritablement ce qu’ils comptaient faire ensuite.

Où vont-ils trouver refuge ? Combien de temps vont-ils pouvoir tromper la vigilance de Dermerzel qui, à n’en pas douter, va remuer ciel et terre pour les retrouver, et les tuer ? Depuis des millénaires, la dynastie de Cleons impose son pouvoir sur le reste de la galaxie avec force et cruauté. Les alliés d’Aube et Sareth sont rares. Et on est impatient de voir comment ils se sortiront de l’impasse dans laquelle ils risquent de se trouver.

Que va-t-il advenir d’Hari Seldon, Gaal Dornick, et de la Fondation ?

Aussi triste soit-elle, la mort de Salvor Hardin à la fin de la saison 2 aura eu le mérite de prouver à Hari Seldon et Gaal Dornick que le futur n’est pas écrit à l’avance. Et que le destin n’est pas immuable. Placés en sommeil cryogénique, sous la surveillance – et la vénération – des mentalistes de la planète Ignis, Hari et Gaal vont avoir fort à faire au moment de leur réveil. Ils savent qu’un mentaliste sadique et meurtrier surnommé «La Mule» a juré de les trouver et de les tuer 152 ans dans le futur. Et qu’une Seconde Fondation doit voir le jour après la destruction de la première sur la planète Terminus.

Pendant ce temps-là, Constant et les survivants de la première Fondation se trouvent à bord de la Voûte créée par Hari Seldon – dont une version numérique consciente et indépendante est présente à bord – en route vers une destination inconnue à travers la galaxie. Maintenant que Demerzel est en possession du Prime Radiant, leur destinée pourrait se trouver entre ses mains. Est-ce qu’Hari Seldon avait anticipé cet événement ? Demerzel va-t-elle, sans le savoir, jouer une partition déjà écrite qui se révèlera être bénéfique à la Seconde Fondation ? La saison 3, qui n’a toujours pas été officiellement commandée par Apple TV+, s’annonce plus passionnante que jamais.