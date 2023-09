The Walking Dead : le personnage de Daryl Dixon n'aurait jamais dû exister

Incontournable dans «The Walking Dead», Daryl Dixon est tellement populaire chez les fans de la série qu’il a eu droit son propre spin-off, lancé le 10 septembre dernier sur la chaîne AMC. Pas mal pour un personnage qui n’existe même pas dans le comic book dont la série est inspirée.

Le rôle d’une vie. Norman Reedus incarne avec talent le personnage de Daryl Dixon depuis le lancement de «The Walking Dead» sur la chaîne américaine AMC en 2010. Adaptation des comics de Robert Kirkman et Tony Moore, la série zombiesque a réussi à captiver l’attention de millions de fans à travers le monde, avant d’arriver à sa conclusion en novembre dernier après 11 saisons et 177 épisodes.

Des spin-offs promettent de poursuivre l’exploration de ce monde apocalyptique, et le dernier en date n’est autre que «The Walking Dead : Daryl Dixon», lancé le 10 septembre dernier sur AMC. Détail amusant, ce personnage n’existe pas dans les comics, et a été créé spécifiquement pour la série grâce aux talents d’acteur de Norman Reedus.

Un pressentiment gagnant

Dans un entretien avec le site américain The Hollywood Reporter, Norman Reedus a révélé avoir fait le forcing pour obtenir une audition pour la série. Ce qu’il a réussi à obtenir, mais pour le rôle de Merle – le frère de Daryl Dixon à l’écran – qui était déjà attribué à Michael Rooker (et qui meurt à la fin de la saison 1). Sa performance fut tellement remarquable que la production a décidé de créer le personnage sur-mesure pour lui.

«Je leur ai dit que j’étais prêt à faire n’importe quoi, même un truc d’une journée. Ils m’ont convoqué pour une audition – pas devant Frank (Darabont, le producteur) – mais j’avais les répliques de Merle. On m’avait dit que Michael Rooker jouerait le rôle, et je me suis dit qu’il avait peut-être décidé de ne pas le faire finalement», explique-t-il. Manifestement intriguée, la production finira par le rappeler pour une deuxième audition. Jusqu’au jour où son téléphone s’est mis à sonner.

«J’ai eu un appel pour m’expliquer que Frank avait créé un nouveau personnage – Daryl – pour moi. (…) C’était un rêve qui devenait réalité. Je ne savais pas combien de temps ça durerait, si je n’allais faire qu’un épisode. Mais dès le premier jour, ce rôle a été la plus belle expérience de ma carrière», ajoute-t-il. Treize ans plus tard, Norman Reedus continue d’incarner ce personnage inventé spécialement pour lui, sur la base de son talent.