«Walking Dead : Daryl Dixon» : Paris dévasté dans le nouveau teaser de la série, dont on connaît enfin la date de diffusion

AMC vient de dévoiler la date de diffusion ainsi que de nouvelles images de la série «The Walking Dead : Daryl Dixon», avec un teaser montrant le héros naviguant sur la Seine dans un Paris «en ruines».

«The Walking Dead : Daryl Dixon» a enfin une date de diffusion. La série portée par Norman Reedus arrivera sur le petit écran à partir du 10 septembre sur AMC (en France, c’est OCS qui diffusera le programme).

De nouvelles images mises en ligne ce lundi montrent le rôle-titre déambuler dans un Paris dévasté.

Dans un précédent teaser dévoilé en juin, les téléspectateurs avaient découvert Daryl Dixon allongé sur la coque retournée d’un bateau de sauvetage.

Le président de la chaîne AMC, Dan McDermott, avait confié à EW que «The Walking Dead : Daryl Dixon» verrait Daryl débarquer quelque part sur le sol européen, cherchant à comprendre comment il s’est retrouvé là.

Il y a un mois, les téléspectateurs l'avaient déjà vu évoluer au Mont-Saint-Michel, dans une vidéo du tournage.

Il y a sept jours encore, c’est une vidéo prise dans le décor de l’abbaye de Montmajour, du côté d’Arles, qui avait été mise en ligne.

Norman Reedus, qui incarne le personnage principal a fait savoir que cette nouvelle série serait très différente de la série-mère.

«Ça va être très différent. Les personnages, l’histoire, le ton, la lumière, le son. Ce sera une toute autre ambiance». «On retrouvera Daryl alors qu'il voyage à travers une France détruite mais résiliente, alors qu'il espère trouver un moyen de rentrer chez lui», a de son côté dévoilé la chaîne américaine AMC.

‘THE WALKING DEAD: DARYL DIXON’ will premiere on September 10 on AMC. pic.twitter.com/LWK6jt9EGe — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 14, 2023

Au casting de ce nouveau spin-off de «The Walking Dead», outre Norman Reedus dans la peau de Daryl Dixon, figurent notamment l’actrice française Clémence Poésy dans la peau d'«une membre d’un groupe religieux progressiste rejoignant le groupe de Daryl dans son voyage à travers la France», et Adam Nagaitis, dans celle d'«un Britannique exilé en France et qui est devenu puissant dans le Paris post-apocalyptique. C’est un vilain, roi du marché noir et propriétaire de la Demimonde, une boîte de nuit underground sexy».