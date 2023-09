Flora and Son : 3 bonnes raisons de regarder cette comédie feel good disponible sur Apple TV+

Apple TV+ (disponible via MyCanal) met ce vendredi en ligne le film «Flora and Son», une comédie feel-good à ne pas manquer, au moins pour ces trois raisons.

la prestation d’Eve Hewson, la fille du chanteur de U2

Dans le rôle-titre, qui la voit se glisser dans la peau d’une mère célibataire irresponsable et ayant du mal à nouer une véritable relation avec son fils de 14 ans avec qui elle vit à Dublin, Eve Hewson («Le pont des espions», «Bad Sisters»), fait merveille. Agée de 32 ans, la fille du musicien Bono (U2) et de la militante Ali Hewson se montre aussi très à l’aise à la guitare et pour ne rien gâcher, est dotée d’un joli brin de voix.

Deux précieuses qualités dans le film puisque c’est grâce à la musique que son personnage va se reconnecter avec son ado de fils. Bien qu'elle soit la fille de la rockstar irlandaise Bono, Eve Hewson a déclaré qu'elle n'avait pas demandé d’aide à son illustre père. «J’ai tellement appris de lui, en termes de présence dans la vie, de présence sur scène. Mais je ne lui ai pas demandé d’aide», avait-elle déclaré à Variety plus tôt cette année. «Il a proposé, et je lui ai dit : 'Non, merci.»

le retour de Joseph Gordon-Levitt

Plutôt discret ces dernières années, Joseph Gordon-Levitt («Inception», «The Dark Knight Rises») y incarne un prof de musique qui va donner des cours en visio à Flora.

Eve Hewson et lui forment un joli duo, tant à l’écran qu'en musique. L'acteur a d'ailleurs prêté sa voix à pas moins de cinq chansons de la bande-originale officielle. Dans une interview en 2014, il avait révélé qu'il jouait de la guitare depuis l'âge de 12 ans. On peut donc penser qu’il joue lui-même les séquences musicales. Fier du résultat en tous les cas, il a diffusé une partie de la musique sur HitRecord, la plate-forme collaborative qu'il a lui-même créée.



l’histoire, à la fois drôle et touchante

L’irlandais John Carney n'en est pas à ses débuts à la réalisation. C'est à lui que l'on doit notamment «Once», une romance sur deux musiciens en difficulté, qui a remporté un Oscar en 2007 pour la chanson «Falling Slowly», mais aussi «Begin Again» (2013), avec Keira Knightley et Mark Ruffalo ou encore «Sing Street» (2016), sur les adolescents de Dublin formant un groupe dans les années 1980. Cette fois, «Flora and Son» fait mouche avec des répliques hilarantes. L’émotion n’est cependant pas oubliée, et affleure au travers de la relation entre Flora et son fils bien sûr, mais aussi la romance naissante avec son prof de guitare. Le film touche aussi avec son message plein d’espoir sur la façon dont les chansons peuvent nous élever et nous connecter les uns aux autres lorsque la vie semble incertaine.

«Je ne voulais vraiment pas faire 'Flora des cités trouve une guitare et finit par conquérir le monde avec sa musique incroyable», a cependant prévenu le réalisateur lors du festival de Toronto. «Je voulais juste créer une histoire plausible et réaliste». Pari réussi.



Le pitch : Flora (Eve Hewson), maman solo, ne sait plus quoi faire de son ado rebelle, Max (Orén Kinlan). Encouragée par la police à trouver un passe-temps pour Max, elle lui donne une vieille guitare acoustique. Grâce à l’aide d’un musicien has been de Los Angeles (Joseph Gordon-Levitt), Flora et Max découvrent la magie de la musique...