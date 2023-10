Ahsoka : la série Star Wars avec Rosario Dawson aura-t-elle une saison 2 ?

Alors que «Ahsoka» vient de toucher à sa fin avec la mise en ligne du 8e épisode, Disney+ n’a toujours pas annoncé son intention de renouveler la série Star Wars. Mais on sait déjà que Rosario Dawson, qui incarne le personnage principal, est prête pour une saison 2.

Une annonce très attendue. Alors que la première saison d’«Ahsoka» touche à sa fin avec la mise en ligne du 8e et dernier épisode, les fans se demandent si un deuxième chapitre verra le jour sur Disney+. Pour le moment, la plate-forme de streaming n’a donné aucune indication concernant son intention de poursuivre les aventures de l’héroïne incarnée par Rosario Dawson à l’écran. Ce qui n’est pas forcément un signe encourageant : «The Mandalorian» avait conclu sa saison 1 avec la confirmation qu’une suite était prévue.

En mai dernier, Rosario Dawson avait confié au site britannique Empire espérer voit la série être prolongée, et qu’elle était motivée à l’idée d’incarner Ashoka aussi longtemps que possible. «J’exprime ce souhait dans l’Univers. On plaisante avec cela, mais je veux le manifester dans la réalité, parce que j’ai l’impression d’avoir aidé Dave Filoni (le créateur de la série, ndlr) à donner vie à ce rôle. Donc je suis prête, je suis motivée. J’en ai envie. J’ai préparé mes poches de glace pour la saison 2, et plus encore», avait-elle déclaré.

La comédienne avait également précisé avoir conscience que cela dépendrait de la réception de la série par les téléspectateurs. «J’espère vraiment que les fans vont adorer. Cela voudra dire qu’on pourra poursuivre l’aventure, et que nous avons réussi à honorer l’héritage de ce personnage et de son parcours, et je sais que c’est ce que nous avons cherché à faire». Après un début encourageant lors de son lancement aux Etats-Unis selon l’institut Nielsen, «Ahsoka» avait enregistré une baisse les semaines suivantes. On attend désormais de connaître la décision de Disney+ sur son avenir.