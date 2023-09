Star Wars : l'anecdote hilarante de Liam Neeson sur sa première manipulation d'un sabre laser

Invité du podcast «Conan O’Brien Needs a Friend», Liam Neeson a confié s’être fait disputé par George Lucas sur le tournage de «Star Wars : la menace fantôme», alors que lui et Ewan McGregor s’amusaient à faire les bruitages du sabre laser.

Une arme légendaire. Au moment de tourner leur première scène avec un sabre laser sur le tournage de «Star Wars : la menace fantôme» en 1999, Liam Neeson et Ewan McGregor n’ont pas pu s’empêcher de faire les bruitages de l’arme en mouvement avec leur bouche. Chose qui a manifestement contrarié George Lucas, qui a stoppé la caméra pour leur demander de cesser immédiatement leurs enfantillages. Un souvenir amusant que le comédien a partagé au micro du podcast «Conan O’Brien Needs a Friend».

«La première fois que nous avons eu à utiliser le sabre laser pour tourner une petite bagarre, nous avons automatiquement fait les bruits à la bouche. George nous a lancé : ‘Coupez ! Les garçons, nous ajouterons les bruitages plus tard’», s’est-il remémoré dans cet épisode enregistré avant la grève à Hollywood.

Liam Neeson s’est également exprimé sur la notoriété héritée de ce rôle, et à quel point il est amusé de voir des adultes venir lui demander un autographe. «La saga est culte. Il y a tellement de films et de séries aujourd’hui que tout cela est dilué à mon sens. Mais ce n’est que mon avis. Il y a occasionnellement des enfants qui courent après un autographe de Star Wars, bien que je ne signe jamais rien à l’aéroport. Mais ce ne sont pas des enfants, c’est en fait le grand-père, ou le père, qui viennent à moi. Et ils redeviennent cet enfant de 11 ans qu’ils ont été», dit-il.