The Crown : l'ultime saison sera coupée en deux parties

La sixième et dernière saison de «The Crown» sera découpée en deux parties, diffusées à quatre semaines d’intervalle. Les quatre premiers épisodes seront à découvrir à partir du 16 novembre. Il faudra attendre le 14 décembre pour les six derniers.

La fin est proche. C’est via une vidéo publiée sur les réseaux sociaux que Netflix a dévoilé la date de lancement de l’ultime saison 6 de «The Crown, fixée au 16 novembre prochain. La plate-forme de streaming a également précisé que ce dernier chapitre serait coupé en deux parties, avec une première fournée de 4 épisodes. Il faudra attendre quatre semaines avant de pouvoir découvrir les six derniers.

Cette saison 6 couvrira la période allant de 1997 à 2005, avec une première partie centrée majoritairement sur la relation de la princesse Diana avec Dodi Al-Fayed, jusqu’à leur accident mortel à Paris en 1997. La deuxième partie verra le prince Charles épouser Camilla Parker Bowles, et suivra les deux enfants nés de son union avec Diana Spencer, William et Harry.

En août dernier, les producteurs de la série s’étaient exprimés sur la difficulté de traiter le décès tragique de la princesse, assurant avoir tout mis en œuvre pour faire preuve de délicatesse. «Les téléspectateurs seront les seuls juges à la fin, mais je trouve que cela a été recréé avec délicatesse et attention. Elizabeth Debicki (qui incarne Diana à l’écran) est une actrice formidable, et elle a fait preuve d’énormément d’attention et de précaution. Elle aimait Diana. Il y a énormément de respect de notre part à tous, j’espère que cela est évident», avait expliqué Suzanne Mackie.