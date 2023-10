Invincible, saison 2 : la première image du personnage Bulletproof dévoilée (SPOILERS)

Attendue à partir du mois de novembre, la saison 2 d’«Invincible» pourra compter sur la présence à l’écran d’un nouveau personnage nommé Bulletproof, dont le site américain Screen Rant vient de dévoiler la première image.

Nouvelle recrue. La saison 2 d’«Invincible», dont une première partie sera diffusée à partir du mois de novembre sur Amazon Prime Video, et une deuxième partie qui n’arrivera que dans le courant de l’année 2024, marquera l’arrivée d’un nouveau membre parmi les Gardiens du Globe, dont les rangs ont été décimés au moment de leur affrontement avec Omni-Man.

Le site américain Screen Rant vient de dévoiler la première image de Bulletproof, une nouvelle héroïne capable d’encaisser n’importe quel choc, et de voler. Mais dont les pouvoirs sont liés à l’histoire tragique de sa famille et d’expérimentations (on n’en dira pas plus). Elle sera doublée par la comédienne Jay Pharoah dans la version originale.

Screen Rant presents an exclusive image of Jay Pharoah's new hero in #Invincible season 2, Bulletproof, who is impervious to harm and can fly: https://t.co/Vr2eEr8Xu7 pic.twitter.com/wtBzSd20bH — Screen Rant (@screenrant) October 10, 2023

Adaptation du comics de Robert Kirkman (The Walking Dead), «Invincible» suit l’histoire de Mark Grayson, un jeune homme qui développe des pouvoirs à son entrée dans la vie d’adulte. Son père n’est autre qu’Omni-Man, un super-héros surpuissant, membre des Gardiens du Globe depuis de nombreuses années. La saison 1 se terminait dans un combat à mort entre le fils et son père après les révélations de ce derniers sur la véritable raison de sa présence sur Terre.

Omni-Man est originaire de la planète Viltrum, et envoyé sur Terre afin de préparer l’invasion des Viltrumites, dont la population est composée exclusivement d’êtres d’une puissance inouïe et de guerriers indestructibles, dont l’unique ambition est de coloniser la galaxie. Quand il demande à Mark de le rejoindre dans sa conquête interplanétaire, ce dernier refuse. Omni-Man ne parvient toutefois pas à tuer son enfant, et fini par quitter le système solaire à la fin du premier chapitre.