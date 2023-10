«The Walking Dead : The Ones Who Live» : Rick et Michonne prêts à tout pour se retrouver dans le dernier teaser

Un nouveau teaser de la série «The Walking Dead : The Ones Who Live» vient d’être dévoilé par la chaîne américaine AMC, dans lequel Rick et Michonne semblent prêts à tout pour être de nouveau réunis. Le lancement est prévu dans le courant du mois de février 2024.

Toujours plus de zombies. Après «The Walking Dead : Dead City» et «The Walking Dead : Daryl Dixon», la chaîne américaine AMC prépare le lancement de «The Walking Dead : The Ones Who Live» pour février prochain. Un nouveau teaser vient d’être publié sur les reseaux sociaux, où les fans peuvent apercevoir Rick Grimes en train de se battre, et de marcher dans un environnement hostile.

On l’entend également s’adresser à Michonne, sa compagne dont il a été séparé dans la saison 9 de la série principale. «Sache que j’ai tout essayé, mais que j’ai échoué. Sache que je t’aime», dit-il notamment à voix haute. On aperçoit ensuite Michonne portant une armure, et maniant son katana.

En décembre dernier, Dana Gurira avait présenté ce spin-off comme «une histoire d’amour épique». «C’est définitivement une histoire d’amour épique. Elle est ancrée dans le monde que tout le monde connaît, mais aussi dans un monde dont on ne sait rien», avait-elle déclaré au site américain Deadline.