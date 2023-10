«Monarch : Legacy of Monsters» : Godzilla vient en aide à Kurt Russell dans la nouvelle bande-annonce

La dernière bande-annonce de la série «Monarch : Legacy of Monsters», attendue sur Apple TV+ à partir du 17 novembre prochain, dévoile des images inédites de Godzilla et Kurt Russell, ainsi que de nombreux monstres qui attendent les téléspectateurs.

Du grand spectacle. Développée par la société de production américaine Legendary et la japonaise Toho, et attendue sur Apple TV+ à partir du 17 novembre prochain, la série «Monarch : Legacy of Monsters» affiche son ambition dans cette nouvelle bande-annonce où l'on découvre des images inédites de Kurt Russell dans le rôle de l’officier Lee Shaw, qui a travaillé pour la société secrète connue sous le nom de Monarch au moment où l’existence d’un monde abritant des monstres a été découverte.

C’est vers lui que vont se tourner un frère et sa sœur dont le père a disparu, et qui sont prêts à tout pour faire la lumière sur les événements qui ont précédé la lutte dévastatrice entre Godzilla et les Titans dans la baie de San Francisco, lesquels sont décrits dans les films «Godzilla» (2014) et «Godzilla : King of Monsters» (2019). C’est d’ailleurs Godzilla qui marque cette nouvelle bande-annonce de sa présence, après que Lee Shaw décrète que leur groupe va avoir «besoin d’aide».

Déclinée en 10 épisodes, «Monarch : Legacy of Monsters» promet de révéler de nombreux secrets sur le MonstroVerse, et toutes les créatures qui s’y trouvent. Au casting, les téléspectateurs retrouveront, en plus de Kurt Russell, son fils Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett ou encore Elisa Lasowski.