«Monarch : Legacy of Monsters» : les erreurs passées refont surface dans la bande-annonce de la série Apple TV+

Prévue pour le 17 novembre prochain sur Apple TV+, la série «Monarch : Legacy of Monsters» vient de dévoiler une première bande-annonce à couper le souffle, dans laquelle Godzilla et les monstres font une apparition remarquée.

L’attente est colossale. La série «Monarch : Legacy of Monsters» sera lancée le 17 novembre prochain sur Apple TV+, et la première bande-annonce qui vient d’être publiée confirme l’ambition qui se cache derrière cette fiction développée par la société de production américaine Legendary et la japonaise Toho. Et qui vient donner un nouvel élan au MonsterVerse.

La série se déroulera entre les événements du film «Godzilla» de 2014, et «Godzilla : King of Monsters» de 2019, au lendemain de la lutte dévastatrice entre Godzilla et les Titans dans la baie de San Francisco. On y découvre le personnage de l’officier Lee Shaw, incarné par Kurt Russell (et par son fils dans les flashbacks), qui a travaillé pour la société secrète connue sous le nom de Monarch au moment où l’existence d’un monde abritant des monstres a été découverte.

«Notre mission était de protéger leur monde. Et le nôtre», lance-t-il en voix-off. «C’est ce que nous voulions que Monarch soit. Plutôt que de partir à la chasse aux monstres», entend-on également. Lee Shaw, qui semble être en possession de nombreuses informations sur Monarch, paraît déterminé à agir. Comment exactement ? Cela reste flou. Dans le synopsis publié par Apple TV+, on sait que la série suivra également un frère et sa sœur enquêtant sur les liens de leur famille avec Monarch. On est impatient de découvrir précisément de quoi il s’agit.