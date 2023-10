Will Smith sort du silence et adresse un tendre message à sa femme Jada Pinkett Smith

Après les révélations faites par Jada Pinkett Smith mercredi 11 octobre sur son couple, où elle a annoncé être séparée de Will Smith depuis 2016, l’acteur est sorti du silence ce week-end.

Un touchant message. Alors que Jada Pinkett Smith a participé au podcast «On Purpose», diffusé prochainement, un extrait de l’émission a dévoilé un courrier envoyé par Will Smith à l’animateur Jay Shetty, après les révélations de son épouse.

Dans cette lettre adressée à sa femme et lue par Jay Shetty, l’interprète de Men in black loue d’abord le talent son épouse. «Je vous applaudis et vous honore», écrit-il. Avant d’ajouter : «Si j'avais lu ce livre il y a 30 ans, je t'aurais certainement plus serré dans mes bras. Je vais commencer maintenant. Bienvenue dans le club des auteurs. Je t'aime à l'infini. Maintenant, va chercher du Merlot et repose-toi» poursuit-il.

Un message qui a touché Jada Pinkett Smith. «C’est très beau», a-t-elle souligné «c’est pour ça que je ne peux pas divorcer de ce comique», poursuit-elle visiblement émue.