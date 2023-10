Gifle de Will Smith : séparée depuis 7 ans de l’acteur, Jada Pinkett Smith a «cru à un sketch»

Dans un entretien exclusif accordé au site américain People, Jada Pinkett Smith a révélé être séparée de Will Smith depuis 7 ans. Elle s’est également exprimée pour la première fois sur la gifle aux Oscars, avouant avoir pensé qu’il s’agissait d’«un sketch».

Sa version de l’histoire. Jada Pinkett Smith vient de se confier en exclusivité au site américain People à propos de sa vie personnelle, au moment où elle s’apprête à sortir une autobiographie baptisée «Worthy», attendue en librairie le 17 octobre 2023. L’actrice se confie sur son enfance à Baltimore, sa lutte contre la dépression et les pensées suicidaires, l’alopécie, sa maternité, et sa vie de couple.

Elle y révèle surtout être séparée de Will Smith depuis 7 ans maintenant. «On se cherche encore. On a travaillé dur ensemble pour notre couple. On a encore beaucoup d’amour l’un pour l’autre. Il faut qu’on trouve comment cela va se concrétiser, pour nous, maintenant», lance-t-elle.

Un sketch

Jada Pinkett Smith s’est également exprimée pour la première fois à propos de la gifle infligée à Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars 2022 par Will Smith. Et la manière dont elle a été totalement prise au dépourvue face à la réaction du père de ses enfants.

«J’ai cru que c’était un sketch. J’ai immédiatement pensé que c’était impossible que Will l’ait frappé réellement. Et ce n’est que lorsque je l’ai vu revenir à sa chaise près de moi que j’ai compris que ce n’était pas un canular», dit-elle.

Ses premiers mots à Will Smith à la fin de la cérémonie ont été : «Est-ce que tu vas bien ?» Si elle n’excuse aucunement son geste, Jada Pinkett Smith assure continuer à soutenir celui avec lequel elle a partagé plus de vingt de vie commune. «Je vais rester à ses côtés durant ce moment compliqué, mais je vais également le laisser trouver par lui-même une manière de se libérer», dit-elle.